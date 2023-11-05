«Жизнь в концлагере запретов». Тильде Суинтон – 63

Тильда Суинтон – одна из самых неординарных актрис в Голливуде. 5 ноября ей исполняется 63 года.

Рассказываем, как актриса стала коммунисткой и почему она ненавидит фильмы про Гарри Поттера, в материале "Рамблера".

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"Жизнь в концлагере запретов"

Тильда Суинтон родилась в семье британских аристократов, чей род – один из самых древних в Шотландии. Ее настоящее имя – Кэтрин Матильда Суинтон оф Киммергейм. Согласно семейным традициям, актриса должна была получить хорошее образование в Кембридже и выйти замуж за герцога, но она выбрала для себя другой путь.

Не смотря на устои, родители ничего не запрещали дочери, и она росла свободным ребенком, до тех пор, пока ее не отдали сначала в частную школу для девочек, а затем - в элитную школу-пансион, где она дружила с принцессой Дианой. Вместе с ней они страдали от строгих правил и жесткого контроля со стороны учителей.

До сих пор Тильда Суинтон считает свои школьные времена "жизнью в концлагере запретов" и не может простить родителям это решение.

"Там нам не разрешали слушать музыку. Это настоящее насилие над молодежью", - говорила актриса в интервью.

По этой же причине она не любит фильмы про Гарри Поттера, так как в них поощряются частные школы.

Кадр из фильма "Орландо"

"Я никогда не переставала быть коммунисткой"

Во время учебы в женском колледже при Кембриджском университете Тильда Суинтон вступила в Коммунистическую партию Великобритании. И даже после того, как она перестала существовать, актриса придерживается идей коммунизма. Сейчас она является членом социалистической партии и выступает за независимость Шотландии.

"Мое членство в партии было актом веры в идеалы справедливости и государства всеобщего благосостояния".

"Меня часто называют "сэр" в лифтах"

Благодаря своей андрогинной внешности Тильда Суинтон играет в кино и мужские, и женские роли. В детстве актриса сравнивала себя с Дэвидом Боуи, которого называла "инопланетянином с рыжими волосами". Сейчас ей нравится, что в карьере ее никогда не воспринимали исключительно как объект страсти.

"Меня часто называют "сэр" в лифтах и других общественных местах. Возможно, это связано с моим высоким ростом и отсутствием макияжа. Люди просто не привыкли, что женщины могут так выглядеть".

Карьера актрисы началась с игры на сцене "Королевского Шекспировского театра" в Стратфорде. В кино она начала сниматься благодаря знакомству с режиссером Дереком Джарменом в 26 лет. Кинематографист предложил ей сыграть в фильме "Караваджо". Они работали вместе много лет, и Джармен называл Суинтон своей музой.