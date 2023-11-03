Звезда сериала «Сваты» назвал семью основой мира

Звезда сериала «Сваты», народный артист России, актер Федор Добронравов считает семью основой всего, в том числе мира. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу» в ходе фестиваля «В кругу семьи», который проходил в Ярославле.

«Семья — самое святое, самое доброе, самое нежное, самое правильное, самое трепетное, самое неожиданное. Все самое, самое, самое, что первое с человеком происходит, — происходит в семье. Первые звуки, первые шаги. Первое все. Первая любовь. Поэтому, конечно, семья — это, как бы банально это ни звучало, основа. Основа всего, что мы… Такая маленькая модель нашей страны, нашего мира», — признался актер.

В июле Федор Добронравов признался, что был бы не против вернуться к роли дедушки Ивана Будько в восьмом сезоне «Сватов». При этом он отмечал, что о возможном продолжении ситкома ничего не известно. В конце июня 2022 года ходили слухи, что сериал «Сваты» возвращается на экраны. Предполагалось, что съемки 8-го сезона начнутся ближе к финалу 2022 года. Однако вскоре выяснилось, что новости оказались фейком.