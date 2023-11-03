Создательница "Друзей" рассказала о последней встрече с Мэттью Перри

Смерть Мэттью Перри шокировала его коллег и близких. Одна из авторов идеи культового сериала "Друзья" Марта Кауфман, как и основной каст шоу, признается, что ощущает потерю как утрату близкого родственника. Она рассказала прессе, как прошла их встреча за две недели до смерти актера.

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"Он был счастлив и бодр. Казалось, он ничем не отягощен", - рассказала Кауфман в программе Today.

Он отметила, что актер был "в действительно хорошем состоянии" и поэтому произошедшее кажется таким несправедливым.

"Моим первым порывом было написать ему, если честно. А потом - глубокая печаль. Трудно принять, когда в одну минуту он здесь и счастлив, а потом его уже нет", - поделилась Кауфман.

Про хорошее настроение и самочувствие Перри говорила и модель Афина Кросби, с которой он был замечен накануне своей смерти.