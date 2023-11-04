Николас Кейдж рассказал, почему решил стать актером

Я стал актёром, потому что меня больше, чем любой другой вид искусства, тронуло кино. И я пришёл в индустрию не для того, чтобы стать мемом. Это было ново и мне пришлось адаптироваться к этому. Думал, что, может быть, они [мемы] заставят кого-то вернуться и посмотреть фильмы. Но я никак не мог это контролировать.