Умер актер из "Секретных материалов" Питер Уайт

Ушел из жизни Питер Уайт, американский актер кино, сериалов и "мыльных опер", театра и Бродвея, отметившийся в десятках важных проектов.

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На счету артиста - "мыло-рекордсмен" "Все мои дети" (Линкольн Тайлер), "Полиция Нью-Йорка", "Закон Лос-Анджелеса" и "Блюз Хилл-стрит", "Джеффесоны", "Даллас" и "Династия", "Она написала убийство", "Звездный путь", "Секретные материалы", "Армагеддон" Бэя и так далее.

Об уходе 86-летнего актера сообщила в соцсети его коллега по шоу "Все мои дети" Кэтлин Нун. Уайт скончался еще 1 ноября. Причина - меланома.