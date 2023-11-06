Самые красивые турецкие актрисы

Турецкие сериалы и фильмы стали невероятно популярными по всему миру. Их персонажи превращаются в кумиров миллионов.

© Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Турецкие актрисы отличаются яркой внешностью и потрясающей сексуальностью, в которых нет ни грамма вульгарности.

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Ханде Эрчел

Конечно, обойтись в таком топе без звезды «Постучись в мою дверь» невозможно. Ханде Эрчел признана одной из самых ярких актрис современной турецкой индустрии кино. И это тот случай, когда знаменитость сделала себя сама: ради броской внешности Эрчел похудела, решилась на пару пластических операций и теперь выглядит сногсшибательно.

Айчан Айшин Туран

«Девушка с волшебными глазами!» — так в прессе называют Айчан. Выглядит она по-настоящему завораживающе. Славу актрисе принес сериал «Черный цветок», после которого ее пригласили сниматься в США. Так Айчан покорила не только Турцию, но и весь мир.

Озге Гюрель

Сериал «Вишневый сезон» стал настоящим хитом, который сделал Озге одной из самых узнаваемых девушек в Турции. А после съемок Гюрель даже вышла замуж за коллегу по съемкам Серкана Чагойлу.

Озге Торер

Озге Торер — молодая и перспективная актриса. Она сильно впечатлила актерскими задатками продюсера Мехмета Боздага, благодаря чему и получила свою первую и пока что единственную роль в сериале «Основание: Осман».

Девушке очень повезло, что ее партнер в этом проекте — один их самых высокооплачиваемых и красивых актеров Турции, Бурак Озчивит.

Фахрие Эвджен

Ее называют «турецкой Моникой Беллуччи» за элегантность, роковой взгляд, потрясающую фигуру. В России Фахрие стала знаменитой после выхода сериала «Королек — птичка певчая». Сейчас Фахрие много снимается и является лицом рекламных кампаний одежды, косметики, белья.

Эльчин Сангу

Рыжеволосой красотке славу принес сериал «Любовь напрокат», публика обожает Эльчин за необычную, яркую внешность и актерский талант. При этом в кино Сангу чаще играет злодеек и удается ей это просто потрясающе.

Неслихан Атагюль