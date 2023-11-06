Умер Алоис Фишарек, легенда чехословацкого кино

В возрасте 80 лет 4 ноября скончался Алоис Фишарек, легенда чехословацкого и чешского кино.

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Фишарек, обладатель шести наград "Чешский лев", был именитым монтажером и педагогом с фильмографией в десятки пунктов. В частности, он работал над взявшей премию "Оскар" драмеди Сверака "Коля".

В фильмографии артиста, стартовавшей в 1960-х, - "Ставка - яблоко" и "Слишком поздний послеполуденный отдых фавна" Хитиловой, "Баллада о Мамлуке", "Милош Форман - Яйцо кукушки", "Время бабочек", сериал "Мегрэ", "Лучшие годы - псу под хвост", "Мертвый жук".

Про уход мастера передает CTK со ссылкой на дочь артиста Анежку, сделавшую заявление для СМИ от имени семьи. Причина смерти не называется.

Алоис Фишарек родился в 1943 году в Опочно в семье художника. В 1968-м окончил монтажный факультет Академии исполнительских искусств в Праге, где позже преподавал более тридцати лет.