Зак Эфрон отказывался играть Мэттью Перри
На днях прошли похороны Мэттью Перри, с актером сериала «Друзья» простились в узком кругу. Присутствовали на церемонии коллеги звезды: Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер. Они до сих пор не могут поверить, что скончался их близкий человек.
А тем временем в Голливуда появились разговоры о том, что автобиографию Мэттью могут экранизировать. Это планировал сам актер и даже нашел того, кто смог бы воплотить его на экране. По мнению Перри, сыграть его мог бы давний приятель Зак Эфрон.
С ним актер познакомился во время съемок фильма «Папе снова 17». Но Зак во время жизни Перри ответил отказом, он был слишком занят на съемках, но сейчас артист думает о том, чтобы согласиться в качестве дани уважения к Мэттью.