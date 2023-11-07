Зак Эфрон отказывался играть Мэттью Перри

А тем временем в Голливуда появились разговоры о том, что автобиографию Мэттью могут экранизировать. Это планировал сам актер и даже нашел того, кто смог бы воплотить его на экране. По мнению Перри, сыграть его мог бы давний приятель Зак Эфрон.