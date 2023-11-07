Умерла итальянская актриса Марина Чиконья

4 ноября в родном Риме скончалась итальянская артистка, известная как Марина Чиконья. Чиконья - актриса, фотограф, сценаристка, писательница и первая женщина-кинопродюсер в Европе. Ее лента "Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений" взяла в 1971-м году "Оскар".

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Чиконья, лауреат ряда наград и номинаций, ушла на 90-м году жизни. Об этом сообщает ANSA. Причина не называется. Меж тем, по данным TAG24, у продюсера был рак.

Полное имя артистки - Марина Чиконья Моццони Вольпи ди Мизурата. Родилась в 1934-м в семье графа и графини Чезаре Чиконья Моццони и Аннамарии Вольпи ди Мизурата, принадлежавшим к древним ломбардским и венецианским родам. Ее дедом был основатель Венецианского МКФ, а отец - продюсером легендарной ленты "Похитители велосипедов".