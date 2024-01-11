От артиста эпизода до руководителя: каким был Юрий Соломин

Советский и российский актер Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите в семье музыкальных педагогов. В детстве мальчик активно интересовался театром и был одним из главных артистов читинского Дома пионеров.

После окончания школы Соломин решил превратить детские увлечения сценой в профессию и поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В 1957 году после успешного завершения учебы молодой актер попал в труппу Государственного академического Малого театра, где в итоге проработал более 65 лет. В 1988 году артист занял должность художественного руководителя.

В 1960 году актер дебютировал в кино. Дебютной для него стала роль инженера Каурова в драме «Бессонная ночь». Известность же Соломину принесла роль Павла Кольцова в телефильме «Адъютант его превосходительства» (1969). Артист также снимался в детективе «Инспектор уголовного розыска» (1971), в фильме именитого японского режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975), в отечественном многосерийном детективе «ТАСС уполномочен заявить…» (1984).