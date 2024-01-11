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От артиста эпизода до руководителя: каким был Юрий Соломин

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Актеры Юрий Мефодьевич Соломин в роли Ивана Алксандровича Хлестакова и Игорь Владимирович Ильинский в роли Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского в сцене из спектакля "Ревизор", 1966 год
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Актеры Юрий Мефодьевич Соломин в роли Ивана Алксандровича Хлестакова и Игорь Владимирович Ильинский в роли Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского в сцене из спектакля "Ревизор", 1966 год 
© ТАСС
Актер Юрий Соломин в роли Кольцова и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства", 1969 год
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Актер Юрий Соломин в роли Кольцова и московский школьник Саша Милокостный в роли Юры в телевизионном художественном фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства", 1969 год 
© РИА Новости
Актер Малого театра Юрий Соломин за чтением поздравлений по случаю 25-летия работы в театре, 1982 год
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Актер Малого театра Юрий Соломин за чтением поздравлений по случаю 25-летия работы в театре, 1982 год 
© ТАСС
Юрий Соломин во время выступления на концерте-акции "Колокола Чернобыля", 1991 год
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Юрий Соломин во время выступления на концерте-акции "Колокола Чернобыля", 1991 год 
© ТАСС

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Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин представил коллегам книгу воспоминаний в ЦДА, 1999 год
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Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин представил коллегам книгу воспоминаний в ЦДА, 1999 год 
© ТАСС
Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию РФ актеру Юрию Соломину за исполнение роли Фамусова в спектакле Малого театра по пьесе А.Грибоедова "Горе от ума", 2002 год
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Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию РФ актеру Юрию Соломину за исполнение роли Фамусова в спектакле Малого театра по пьесе А.Грибоедова "Горе от ума", 2002 год 
© РИА Новости
Юрий Соломин во время последней киносъемки фильма "Чайка" по пьесе Антона Чехова, 2003 год
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Юрий Соломин во время последней киносъемки фильма "Чайка" по пьесе Антона Чехова, 2003 год 
© ТАСС
Актеры Ольга Жевакина в роли Лизаньки, Юрий Соломин в роли Фамусова и Полина Долинская в роли Софьи в сцене из спектакля режиссера Сергея Женовача "Горе от ума", 2013 год
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Актеры Ольга Жевакина в роли Лизаньки, Юрий Соломин в роли Фамусова и Полина Долинская в роли Софьи в сцене из спектакля режиссера Сергея Женовача "Горе от ума", 2013 год 
© РИА Новости
Художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин в рабочем кабинете в Государственном академическом Малом театре, 2018 год
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Художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий Соломин в рабочем кабинете в Государственном академическом Малом театре, 2018 год 
© РИА Новости

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Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин во время сбора труппы театра, 2023 год
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Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин во время сбора труппы театра, 2023 год 
© ТАСС

Советский и российский актер Юрий Соломин родился в 1935 году в Чите в семье музыкальных педагогов. В детстве мальчик активно интересовался театром и был одним из главных артистов читинского Дома пионеров.

После окончания школы Соломин решил превратить детские увлечения сценой в профессию и поступил в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. В 1957 году после успешного завершения учебы молодой актер попал в труппу Государственного академического Малого театра, где в итоге проработал более 65 лет. В 1988 году артист занял должность художественного руководителя.

Юрий Соломин играл в таких спектаклях, как «Ревизор» по комедии Николая Гоголя, «Пучина» по пьесе Александра Островского, «Униженные и оскорбленные» по роману Федора Достоевского, «Царь Федор Иоаннович» по трагедии Алексея Толстого, «Берег» по роману Юрия Бондарева.

В 1960 году актер дебютировал в кино. Дебютной для него стала роль инженера Каурова в драме «Бессонная ночь». Известность же Соломину принесла роль Павла Кольцова в телефильме «Адъютант его превосходительства» (1969). Артист также снимался в детективе «Инспектор уголовного розыска» (1971), в фильме именитого японского режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала» (1975), в отечественном многосерийном детективе «ТАСС уполномочен заявить…» (1984).

Всего за свою карьеру Юрий Соломин принял участие в создании более 100 кинофильмов и сериалах.

Актеры
Фото
Бессонная ночь
Павел Кольцов
Акира Куросава
Николай Гоголь
Федор Достоевский
Алексей Толстой
Александр Островский
Юрий Соломин
Юрий Бондарев
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