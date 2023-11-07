Есть что вспомнить: бурная жизнь Алена Делона

Секс-символ эпохи, эталон мужской красоты, покоритель женских сердец, актер театра и кино... Это все он — Ален Делон. Своим актерским мастерством в совокупности с невероятным обаянием, магнетизмом и флером романтичности он завоевал любовь миллионов зрителей, а его имя стало нарицательным.

© Кадр из фильма "Астерикс на Олимпийских играх"

Расскажем, как простой мальчик из пригорода Парижа стал мировой знаменитостью. Биография Алена Делона, его жены, дети, лучшие роли, как любимец женщин живет сейчас.

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Ален Делон в молодости

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в семье мамы-фармацевта и отца — владельца кинозала. Детство будущей кинозвезды было непростым. До трех лет мальчик рос окруженный обожанием и вседозволенностью, но родители развелись. Ален остался жить с мамой, которая спустя год после развода связала свою жизнь с владельцем колбасной торговой точки. Лавка была популярным местом среди горожан, и мать проводила там слишком много времени, помогая новому мужу.

Ревнивый Ален, привыкший к вседозволенности, начал устраивать истерики, воевать со всеми окружающими, крушить все, до чего мог дотянуться, и даже однажды покусал няню до крови. На воспитание строптивого ребенка у матери не было времени, и отчим, уставший от выходок пасынка, принял решение отправить Алена жить в приемную семью.

Супруги Неро были многодетными, а глава семьи служил надзирателем в тюрьме. Казалась бы, у такого приемного родителя не забалуешь, но и там Ален не отличался примерным поведением, поэтому месье Неро часто брал его с собой на смену. Со временем Делон почти привык к новой семье и проникся теплотой к приемным родителям, но случилась трагедия — супруги Неро погибли в автокатастрофе. Алену пришлось вернуться к матери и отчиму.

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Ален Делон в молодости не мог простить мать, что отдала его в приемную семью, поэтому поведение оставляло желать лучшего. Несколько раз его выгоняли из пансионов за хулиганство и хроническую неуспеваемость. Поняв, что классическое образование мальчик не осилит, мать с отчимом решили приобщить Алена к семейному делу, то есть к работе в мясной лавке. Это понравилось парню больше, чем учеба в школе.

В 14 лет Делон впервые попал под прицел кинокамеры: играл гангстера в любительском короткометражном фильме «Похищение», который ставил отец его друга. В 17 лет парень решил кардинально поменять свою жизнь и добровольно пошел служить в армию по контракту. После службы парень стал совсем другим человеком, организованным и ответственным. В 21 год Ален Делон, мечтая сниматься в фильмах, переезжает в Париж, работает официантом и параллельно участвует в кинопробах.

Ален Делон: фото и кинокарьера

На фестивале в Каннах в 1956 году Делона замечает известный кинорежиссер Ив Аллегре. Спустя год начинающий актер оказывается на экране в кинокартине Аллегре «Когда вмешивается женщина». После этой роли Ален стал пачками принимать предложения о съемках, но это были не самые лучшие фильмы Алена Делона, так как они не сделали его мировой кинозвездой.

Это случилось в 1963 году после выхода картины «На ярком солнце». Фильм стал невероятно популярным, а Алена полюбили зрители, притом не только в родной стране. Потом актер стал сниматься по нескольку раз в год в новых кинолентах. В 1965 году стали поступать предложения о съемках в голливудских кинокартинах.

Настало время лучших фильмов Алена Делона: «Рожденный вором», «Пропавший отряд», «Горит ли Париж?», «Техас за рекой». В 1980 г. вышел художественный фильм российских режиссеров «Тегеран-43» с участием Делона. Картина получила золотую награду на Московском международном кинофестивале.

Далеко не во всех фильмах французский актер играл ловеласа и обольстителя. Он часто играл полицейских или преследуемых законом. Есть в его фильмографии и социально-психологические картины: «Как бумеранг», «Первая ночь покоя», «Вдова Кудер», «Месье Кляйн», «Двое в городе», «Раса господ». В фильме «Наша история» Делон с риском для своего амплуа снялся в роли алкоголика.

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На определенном этапе карьеры Ален Делон стал совмещать актерскую карьеру с профессиями продюсера, режиссера, сценариста. Его часто называли везунчиком, ведь сложно поверить в то, что человек без образования может добиться таких высот. Но не стоит забывать о том, как долго и упорно Ален добивался признания многогранности своей личности и профессионализма, когда его считали просто типичным красавчиком.

В 2003 году Ален Делон закончил свою актерскую деятельность, но спустя 5 лет вновь снялся в фильме «Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх» в роли Юлия Цезаря.

Личная жизнь Алена Делона: жена и романы

Погружаясь в биографию Алена Делона, нельзя обойти стороной его личную жизнь. Обаятельный красавец сводил с ума многих женщин. Вспоминаем самые яркие романы кинозвезды, его любимых женщин.

Далида

Именно с этой девушкой в 1973 году явилась миру культовая композиция под названием Paroles, Paroles. Но только в 2011 году стало известно, что Алена и Далиду связывала не только работа над композицией. Притом у молодых людей был роман задолго до рождения этой песни. Их недолгие романтические отношения были в 1950-х годах, когда Ален только приехал в Париж.

Роми Шнайдер

Начинающий актер и уже известная актриса познакомились в 1956 году на съемках. Роми не смогла устоять перед очаровательным Аленом. Это была любовная история века, как называли роман актеров в СМИ. Влюбленные даже сообщили о помолвке, но спустя время пара неожиданно рассталась. Инициатором разрыва стал Ален, которого начало раздражать то, что влюбленная девушка полностью растворилась в своем возлюбленном.

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Криста Пэффген

Внимания очаровательной немецкой модели и певицы добивались многие известные музыканты и актеры. Но девушка в 23 года без памяти влюбилась в несравненного Алена Делона. Они познакомились на съемках кинофильма «На ярком солнце». Криста с бабочками в животе и в розовых очках и подумать не могла, что была девушкой для мимолетного романа. В 1962 году Криста родила сына, которого назвала Кристиан Аарон Пэффген. Делон отказался признать отцовство. Девушка была занята карьерой, поэтому написала письмо матери Алена Делона. Мать и отчим актера забрали мальчика к себе, а позже и усыновили, хотя Ален был категорически против. Он отцовство так и не признал.

Натали Бартелеми

Натали в жизни Алена Делона была единственной официальной женой. Их роман начался в 1962 году и развивался молниеносно. Молодые люди идеально подходили друг другу по характеру и даже внешне были похожи. Спустя пару лет молодые люди поженились. Но семейная жизнь оказалась наполнена не романтикой и страстью, а скучным бытом и скандалами. С рождением сына, которого назвали Энтони, отношения не улучшились. Брак продержался еще 4 года, и молодые родители развелись.

Мирей Дарк

С французской актрисой и фотомоделью Ален познакомился в 1969 году. Поначалу девушка была его личным ассистентом, затем они стали хорошими друзьями, ну а позже дружеские отношения переросли в любовные. Их гражданский брак длился около 13 лет. Поклонники ждали, что пара узаконит отношения, но в 1983 году неожиданно для всех Мирей и Ален расстались. После девушка оказалась в глубокой депрессии, затем попала в серьезную аварию, в которой чудом выжила. Ален находился с ней рядом в больнице, но только с дружеской заботой и поддержкой.

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Розали ван Бремен

В 52 года у Алена Делона случился головокружительный роман с обворожительной моделью. Пара прожила вместе около 10 лет, в этом союзе родились дочь Анушка и сын Ален-Фабьен. Спустя время Розали начала требовать от Алена официального статуса жены, но были и другие проблемы в отношениях. Не добившись своего, женщина забрала детей и уехала.

Сейчас кумир 60–80-х годов живет один в своем имении в Париже. В 2019 году у актера случился инсульт. Теперь он с трудом передвигается с помощью трости. В одном из недавних интервью актер заявил, что покинет этот мир без сожаления. Но не из-за своего состояния здоровья, а из-за неприятия сегодняшнего западного мира.

Ален Делон и его дети: непростые отношения

Кристиан Аарон

Аарон пошел по стопам Алена Делона и тоже стал актером, кроме того профессионально занимался фотографией. Он женился, есть двое детей. Делон всегда утверждал, что Аарон не его ребенок, ссылаясь на то, что они совсем не похожи. Мать Алена, которая воспитала мальчика, никогда не требовала подтверждения родства и заявляла, что Аарон как две капли воды похож на ее сына. Делон никогда не стремился общаться с Аароном.

Энтони Делон

До 5 лет Ален воспитывал сына в чрезмерной строгости, разговаривая с ребенком как со взрослым. А затем и вовсе ушел. Мать отправила Энтони в пансион, так как сама не справлялась с его воспитанием. Мальчик чувствовал себя ненужным, что отразилось на его своенравном характере. Уже в 18 лет получил срок за нарушение закона. Потом взялся за ум и в 19 лет организовал свою компанию, но разорился. Впоследствии сын актера перебрался в США, где стал сниматься в кино. Энтони женат, у него три дочери.

Анушка Делон

Анушка — желанный ребенок, никогда не испытывающий недостатка внимания со стороны родителей. К 55 годам актер понял важность отцовства, поэтому относился к дочери с особым трепетом. Вместе со знаменитым папой она часто появлялась на красной дорожке, с детства снималась с ним в фильмах. В феврале 2020 года Анушка временно прервала свою карьеру актрисы, так как стала мамой и посвящает все свое время первенцу.

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Ален-Фабьен Делон

Алену-Фабьену было 7 лет, а Анушке 10, когда их родители развелись. Подростком он начал принимать наркотики, и мать поместила его в психиатрическую больницу, откуда он сбежал к отцу. Ален Делон отсудил опекунство у Розали. Повзрослев, парень начал строить актерскую карьеру. Затем стал моделью и написал книгу.