Звезда «Уэнсдэй» рассказала о желании сменить имидж ради карьеры

«Я хотела покраситься в блондинку, чтобы выглядеть как Золушка», — призналась Ортега. В то же время она понимала, что таким образом потеряет свою индивидуальность. «Тогда я подумала, что не хочу, чтобы другие молодые девушки смотрели на экран и чувствовали, что им нужно изменить свою внешность с целью считаться красивыми или достойными для чего-то», — заключила собеседница издания.