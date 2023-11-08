Умер актер из «Джентльменов удачи»

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров , известный по фильму «Джентльмены удачи» , умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает портал Kino-teatr.ru .

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года. С 1996 года служил в Государственном театре киноактера. В том же году получил звание Заслуженного артиста России. Также актер снимался в экранизации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» 1969 года, сериале «Фурцева» (2011).