Актриса Фатеева сожалеет о смерти Яббарова из «Джентльменов удачи»

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, которая сыграла Людмилу из фильма «Джентльмены удачи», заявила NEWS.ru, что сожалеет о смерти коллеги, актера Анатолия Яббарова.

Яббаров, исполнивший роль Митяя в «Джентльменах удачи», умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Об этом в среду сообщил портал «Кино-театр.ру». Причина смерти, а также информация о похоронах неизвестны.

Фатеева подчеркнула, что виделась с Яббаровым в театре множество раз. «Могу выразить соболезнования, очень жалко, царство ему небесное», — сказала она.

Актер театра и кино, театральный режиссер Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 году. Окончил актерский факультет ГИТИСа, ему хорошо удавались отрицательные герои: убийца из «Двух капитанов», уголовник по кличке Митяй из «Джентльменов удачи», гробовщик из фильма «Совсем пропащий». С 1996 года работал в Государственном театре киноактера.