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Генри Кавилл вернется к роли Шерлока Холмса в фильме от Netflix

Netflix работает над созданием третьего фильма о приключениях младшей сестры легендарного детектива Энолы Холмс. К своим ролям вернутся актеры из предыдущих частей.

Генри Кавилл вернется к роли Шерлока Холмса
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По словам руководителя киноподразделения Netflix, на данный момент работа над фильмом «Энола Холмс 3» находится на самой ранней стадии. Сценаристы только приступили к написанию будущей картины.

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и Генри Кавилл вновь исполнят роли Энолы и Шерлока Холмс. Актеры заявили о готовности продолжить работу над приключенческой трилогией.

О фильме известно не так много. У «Энолы Холмс 3» пока нет даты премьеры. Заглавное фото: «Энола Холмс 2»