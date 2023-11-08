Генри Кавилл вернется к роли Шерлока Холмса

Netflix работает над созданием третьего фильма о приключениях младшей сестры легендарного детектива Энолы Холмс. К своим ролям вернутся актеры из предыдущих частей.

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По словам руководителя киноподразделения Netflix, на данный момент работа над фильмом «Энола Холмс 3» находится на самой ранней стадии. Сценаристы только приступили к написанию будущей картины.

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и Генри Кавилл вновь исполнят роли Энолы и Шерлока Холмс. Актеры заявили о готовности продолжить работу над приключенческой трилогией.