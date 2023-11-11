Больше денег, меньше компьютерной графики: голливудские актёры прекратили 118-дневную забастовку
Завершилась и забастовка американских актёров. Об этом пишет «Коммерсант».
Акция длилась 118 дней. В итоге профсоюз актёров SAG-AFTRA, представляющий интересы Гильдии киноактёров и Американской федерации артистов телевидения и радио, пришёл к соглашению с представителями киностудий и стриминговых сервисов. Его ещё не ратифицировали члены SAG-AFTRA, поэтому подробности не раскрываются.
Однако известно, что договор предусматривает повышение вознаграждений актёрам, введение бонусов за участие в стриминговых проектах, а также ограничение использования искусственного интеллекта.
Из-за забастовок сценаристов и актёров были отменены или перенесены десятки мероприятий, включая премии «Эмми» и MTV, а также более десяти фестивалей. Задержались съёмки и премьеры более 30 кинофильмов и несколько десятков сериалов. По оценкам аналитического центра Milken Institute, потери студий составят минимум 6 млрд долларов.
По мнению экспертов, достигнутые соглашения вкупе с макроэкономической нестабильностью и инфляцией приведут к уменьшению количества новых проектов. По данным Ampere Analysis, во втором полугодии 2022 года телеканалы и стриминговые сервисы уже заказали на 40% меньше сценариев для сериалов по сравнению с тем же периодом 2019 года.