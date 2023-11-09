Агата Муцениеце заявила, что хочет сняться в азиатском кино

Популярная российская актриса Агата Муцениеце изъявила желание попробовать свои силы в азиатском кино, сообщает “Пятый телеканал”.

© Кадр из фильма "Я знаю твои секреты"

Муцениеце активно развивается в творчестве, она играет в театре и снимается в кино. Часто актрису можно встретить в телевизионных передачах, она даже участвовала в эротическом кабаре-шоу. Однако Муцениеце не планирует останавливаться на достигнутом.

Актриса грезит о карьере за рубежом, ее особенно привлекает азиатская тематика. Муцениеце даже изучает китайский язык.

По словам актрисы, азиатское кино невероятно качественное, и она с радостью бы попробовала себя в съемках зарубежных картин. Муцениеце заявила, что хочет расширить горизонты и найти иное воплощение своего таланта.