Ольга Куриленко: как модель из Бердянска стала девушкой Бонда
Жизнь модели и актрисы Ольги Куриленко многим может показаться воплощением сказки о Золушке: девушка из маленького городка в Запорожье стала моделью, а затем и актрисой мирового уровня.
В ее активе совместные съемки с Дэниелом Крейгом, Элайджей Вудом, Томом Крузом, Морганом Фрименом, Беном Аффлеком и десятком других звезд Голливуда. На самом деле, путь к славе был тяжелым, Ольга не раз порывалась все бросить и вернуться домой, однако сумела выстоять и продолжить карьеру в Америке и Европе.
Сегодня узнаем, в каких фильмах Ольга Куриленко снялась с самыми знаменитыми актерами мира, почему она оказалась не украинкой и за что ее затравили хейтеры в соцсетях.
Ранняя биография Ольги Куриленко
Девушка родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске (Украинская ССР). Отец Константин Куриленко был известным в городе танцором, мать Марина Алябышева — учительницей рисования. Вскоре после появления ребенка родители развелись, и в следующей раз Оля увидела отца, только когда пошла в школу.
Мать растила девочку одна, денег не хватало; чтобы сэкономить, они переехали к родственникам, где в тесной квартире, кроме них, жили еще пять человек. Ольга рано поняла, что образование — один из способов выбраться из нищеты, и потому она отлично училась в школе, а после уроков занималась музыкой и балетными танцами. У нее не было мечты стать танцовщицей или связать свою жизнь с игрой на музыкальных инструментах, просто занятия позволяли ей выражать себя.
Марина Алябышева начала подрабатывать репетиторством, потом стала надолго уезжать из дома на заработки, чтобы прокормить себя и дочь. Ольга на это время оставалась под присмотром родственников. Когда девочке исполнилось 13 лет, они с матерью уехали жить в Россию. Именно тогда и состоялась случайная встреча, которая перевернула жизнь девочки: в московском метро ее увидел менеджер модельного агентства и предложил принять участие в пробах. Однако из этой затеи ничего не вышло, потому что Ольге не было 14 лет.
Тем не менее встреча сыграла свою роль — тогда девочка поняла, что хочет стать моделью. Не удовлетворившись навыками, приобретенными в балетной и музыкальной школах, Ольга отправилась на курсы моделей и спустя два года смогла создать собственное портфолио, с которым отправилась в одно из международных модельных агентств, представительство которого было открыто в Москве. Куриленко прошла отбор и в 16 лет улетела в Париж работать по контракту.
Карьера модели и фильмография Ольги Куриленко
Девушка приехала во Францию с базовым знанием английского языка. В первое время ей пришлось столкнуться со множеством трудностей, поскольку во время работы удавалось обходиться имеющимся словарным запасом, а вот в повседневной жизни его не хватало. Позже Ольга Куриленко рассказывала, что у нее несколько раз возникало желание все бросить и вернуться к маме, однако успехи в карьере подбадривали ее, кроме того, вскоре она начала учить другие языки и проблема с общением исчезла.
Юная модель стала появляться на обложках модных журналов Vogue, ELLE и Marie Claire, для рекламы косметических и средств для ухода ее приглашали мировые бренды Nivea, Clarins, Helena Rubinstein, однако Ольга понимала, что век модели недолог и через несколько лет, как только станут заметны первые признаки старения, ее цена на рынке упадет. Чтобы сохранить и упрочить свое положение, девушка отправилась изучать актерское мастерство в одну из театральных школ Парижа.
Первую крохотную роль Куриленко получила в 2001 году в сериале «Ларго». Благодаря тому, что ее имя как модели было на слуху, а умение правильно двигаться, управлять своими эмоциями и опыт в съемках видеороликов давали ей возможность уверенно держаться перед камерой, вскоре Ольга получила главную роль в малобюджетной ленте «Перст любви». Несмотря на провал картины, Куриленко смогла привлечь внимание не только кинокритиков, но и режиссеров.
Следующий фильм с ее участием вышел только в 2006 году, однако долгий перерыв того стоил: в картине «Париж, я люблю тебя» она исполнила роль вампира, а ее партнером по фильму стал звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд. После этого в кинокарьере Ольги Куриленко уже не было перерывов.
Сегодня среди фильмов, в которых сыграла актриса, особо стоит отметить следующие работы:
- «Макс Пэйн», 2008 год. Роль Наташи. В этом фильме Ольге Куриленко удалось поработать вместе с Марком Уолбергом и Милой Кунис, еще одной русскоязычной голливудской актрисой.
- «Квант милосердия», 2008 год. Роль Камиллы, девушки Джеймса Бонда. Кинокритики высоко оценили актерские навыки Ольги Куриленко, заметив, что она не уступила в этом партнеру по фильму Дэниелу Крейгу. Это первая серия бондианы, где девушка Бонда не оказалась с суперагентом в одной постели. Ряд трюков в фильме Куриленко выполнила самостоятельно, а также научилась управлять катером и спорткаром, стрелять и участвовать в драках.
- «Центурион», 2010 год. Роль кельтской девушки Этайн. Коллегой по съемочной площадке стал Майкл Фассбендер. Работу Куриленко высоко оценили и критики, и зрители.
- «К чуду», 2012 год. В этой ленте Ольга Куриленко и Бен Аффлек исполнили роли супругов, которые переживают кризис.
- «Семь психопатов», 2012 год. На площадке во время съемок этой ленты Куриленко работала вместе с такими звездами, как Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен и Вуди Харрельсон.
- «Обливион», 2013 год. В фантастическом боевике актриса исполнила роль космонавта Юлии Русаковой. Ее напарниками по фильму стали Том Круз и Морган Фримен. Стоит отметить, что, получив эту роль, актриса обошла таких голливудских звезд, как Оливия Уайлд, Нуми Рапас, Кейт Мара и Джессика Честейн.
- «Двое во вселенной», 2015 год. Здесь Куриленко предстала в образе студентки Эми, которую связывает с ее наставником Эдом (в исполнении Джереми Айронса) неземная любовь.
- «Человек, который убил Дон Кихота», 2016 год. Картина, в которой актриса исполнила роль Джеки, поработав на площадке вместе с Адамом Драйвером.
- «Отпетый мачо», 2017 год. Здесь Ольга Куриленко работала вместе с Антонио Бандерасом, и их сотрудничество получило продолжение: позже актриса снялась в рекламе парфюма Antonio Banderas Secret Temptation.
- «Агент Джонни Инглиш 3.0», 2018 год. Картина, где девушка Бонда стала девушкой другого британского суперагента Джонни Инглиша в исполнении Роуэна Аткинсона. Пародия на бондиану, как всегда, была прекрасно принята критиками и зрителями.
- «Курьер», 2019 год. Здесь актрисе посчастливилось поработать на одной площадке с Гэри Олдменом.
- «Белый слон», 2022 год. Роль Ванессы Флинн. Здесь Куриленко посчастливилось поработать над лентой вместе с Брюсом Уиллисом и Джоном Малковичем. Часть трюков в фильме актриса исполнила сама.
Сейчас Ольга Куриленко продолжает активно сниматься, в том числе принимает участие в нескольких проектах про супергероев. К выходу готовится ее фильм «Шеф под прикрытием», где главную роль вместе с ней сыграл Дон Джонсон.
Личная жизнь Ольги Куриленко
Официально замужем Ольга Куриленко была два раза — за фотографом Седриком Ван Молем и бизнесменом Демианом Габриэлем. Оба брака закончились разводом. Затем актриса была помолвлена с миллиардером Дэнни Хьюстоном, однако влюбленные так и не оформили отношения официально.
Следующий роман, информация о котором попала в прессу, с журналистом Максом Беницем принес Ольге Куриленко возможность стать матерью — в 2015 году у пары родился сын Александр Макс Горацио. Впрочем, родители мальчика вскоре расстались. После этого Куриленко также встречалась с южноамериканским актером Беном Курой, однако три года назад пара рассталась.
Семья, мечта и скандалы Ольги Куриленко
Сейчас Ольга с сыном и матерью живет в Лондоне. В свободное от съемок время актриса путешествует. Она мечтает заработать миллиард долларов и построить крупный медицинский центр в родном городе, лечение в котором будет бесплатным и доступным для всех.
Весной прошлого года Ольга Куриленко оказалась в центре скандала, разместив в соцсетях информацию о том, что, несмотря на то что ее отец считался украинцем, по результатам ДНК-теста у нее нет украинской крови. Зато среди предков актрисы были русские, белорусы и поляки. После того как под постом появилось множество оскорблений от поклонников, девушка удалила публикацию.
А в октябре этого года Ольга Куриленко опубликовала пост, где выразила слова поддержки израильтянам, которые пострадали от конфликта с Палестиной. Это также привело к шквалу хейтерских комментариев, после чего публикация была удалена, а Куриленко отметила, что впредь не будет публично высказывать свою точку зрения на мировые события.