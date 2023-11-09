Ольга Куриленко: как модель из Бердянска стала девушкой Бонда

Жизнь модели и актрисы Ольги Куриленко многим может показаться воплощением сказки о Золушке: девушка из маленького городка в Запорожье стала моделью, а затем и актрисой мирового уровня.

© Кадр из фильма "Квант милосердия"

В ее активе совместные съемки с Дэниелом Крейгом, Элайджей Вудом, Томом Крузом, Морганом Фрименом, Беном Аффлеком и десятком других звезд Голливуда. На самом деле, путь к славе был тяжелым, Ольга не раз порывалась все бросить и вернуться домой, однако сумела выстоять и продолжить карьеру в Америке и Европе.

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Сегодня узнаем, в каких фильмах Ольга Куриленко снялась с самыми знаменитыми актерами мира, почему она оказалась не украинкой и за что ее затравили хейтеры в соцсетях.

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Ранняя биография Ольги Куриленко

Девушка родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске (Украинская ССР). Отец Константин Куриленко был известным в городе танцором, мать Марина Алябышева — учительницей рисования. Вскоре после появления ребенка родители развелись, и в следующей раз Оля увидела отца, только когда пошла в школу.

Мать растила девочку одна, денег не хватало; чтобы сэкономить, они переехали к родственникам, где в тесной квартире, кроме них, жили еще пять человек. Ольга рано поняла, что образование — один из способов выбраться из нищеты, и потому она отлично училась в школе, а после уроков занималась музыкой и балетными танцами. У нее не было мечты стать танцовщицей или связать свою жизнь с игрой на музыкальных инструментах, просто занятия позволяли ей выражать себя.

Марина Алябышева начала подрабатывать репетиторством, потом стала надолго уезжать из дома на заработки, чтобы прокормить себя и дочь. Ольга на это время оставалась под присмотром родственников. Когда девочке исполнилось 13 лет, они с матерью уехали жить в Россию. Именно тогда и состоялась случайная встреча, которая перевернула жизнь девочки: в московском метро ее увидел менеджер модельного агентства и предложил принять участие в пробах. Однако из этой затеи ничего не вышло, потому что Ольге не было 14 лет.

Тем не менее встреча сыграла свою роль — тогда девочка поняла, что хочет стать моделью. Не удовлетворившись навыками, приобретенными в балетной и музыкальной школах, Ольга отправилась на курсы моделей и спустя два года смогла создать собственное портфолио, с которым отправилась в одно из международных модельных агентств, представительство которого было открыто в Москве. Куриленко прошла отбор и в 16 лет улетела в Париж работать по контракту.

Карьера модели и фильмография Ольги Куриленко

Девушка приехала во Францию с базовым знанием английского языка. В первое время ей пришлось столкнуться со множеством трудностей, поскольку во время работы удавалось обходиться имеющимся словарным запасом, а вот в повседневной жизни его не хватало. Позже Ольга Куриленко рассказывала, что у нее несколько раз возникало желание все бросить и вернуться к маме, однако успехи в карьере подбадривали ее, кроме того, вскоре она начала учить другие языки и проблема с общением исчезла.

Юная модель стала появляться на обложках модных журналов Vogue, ELLE и Marie Claire, для рекламы косметических и средств для ухода ее приглашали мировые бренды Nivea, Clarins, Helena Rubinstein, однако Ольга понимала, что век модели недолог и через несколько лет, как только станут заметны первые признаки старения, ее цена на рынке упадет. Чтобы сохранить и упрочить свое положение, девушка отправилась изучать актерское мастерство в одну из театральных школ Парижа.

Первую крохотную роль Куриленко получила в 2001 году в сериале «Ларго». Благодаря тому, что ее имя как модели было на слуху, а умение правильно двигаться, управлять своими эмоциями и опыт в съемках видеороликов давали ей возможность уверенно держаться перед камерой, вскоре Ольга получила главную роль в малобюджетной ленте «Перст любви». Несмотря на провал картины, Куриленко смогла привлечь внимание не только кинокритиков, но и режиссеров.

Следующий фильм с ее участием вышел только в 2006 году, однако долгий перерыв того стоил: в картине «Париж, я люблю тебя» она исполнила роль вампира, а ее партнером по фильму стал звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд. После этого в кинокарьере Ольги Куриленко уже не было перерывов.

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Сегодня среди фильмов, в которых сыграла актриса, особо стоит отметить следующие работы:

Сейчас Ольга Куриленко продолжает активно сниматься, в том числе принимает участие в нескольких проектах про супергероев. К выходу готовится ее фильм «Шеф под прикрытием», где главную роль вместе с ней сыграл Дон Джонсон.

Личная жизнь Ольги Куриленко

Официально замужем Ольга Куриленко была два раза — за фотографом Седриком Ван Молем и бизнесменом Демианом Габриэлем. Оба брака закончились разводом. Затем актриса была помолвлена с миллиардером Дэнни Хьюстоном, однако влюбленные так и не оформили отношения официально.

Следующий роман, информация о котором попала в прессу, с журналистом Максом Беницем принес Ольге Куриленко возможность стать матерью — в 2015 году у пары родился сын Александр Макс Горацио. Впрочем, родители мальчика вскоре расстались. После этого Куриленко также встречалась с южноамериканским актером Беном Курой, однако три года назад пара рассталась.

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Семья, мечта и скандалы Ольги Куриленко

Сейчас Ольга с сыном и матерью живет в Лондоне. В свободное от съемок время актриса путешествует. Она мечтает заработать миллиард долларов и построить крупный медицинский центр в родном городе, лечение в котором будет бесплатным и доступным для всех.

Весной прошлого года Ольга Куриленко оказалась в центре скандала, разместив в соцсетях информацию о том, что, несмотря на то что ее отец считался украинцем, по результатам ДНК-теста у нее нет украинской крови. Зато среди предков актрисы были русские, белорусы и поляки. После того как под постом появилось множество оскорблений от поклонников, девушка удалила публикацию.