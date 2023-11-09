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Ольга Куриленко: как модель из Бердянска стала девушкой Бонда

Жизнь модели и актрисы Ольги Куриленко многим может показаться воплощением сказки о Золушке: девушка из маленького городка в Запорожье стала моделью, а затем и актрисой мирового уровня.

Ольга Куриленко: как модель из Бердянска стала девушкой Бонда
© Кадр из фильма "Квант милосердия"

В ее активе совместные съемки с Дэниелом Крейгом, Элайджей Вудом, Томом Крузом, Морганом Фрименом, Беном Аффлеком и десятком других звезд Голливуда. На самом деле, путь к славе был тяжелым, Ольга не раз порывалась все бросить и вернуться домой, однако сумела выстоять и продолжить карьеру в Америке и Европе.

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Сегодня узнаем, в каких фильмах Ольга Куриленко снялась с самыми знаменитыми актерами мира, почему она оказалась не украинкой и за что ее затравили хейтеры в соцсетях.

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Ранняя биография Ольги Куриленко

Девушка родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске (Украинская ССР). Отец Константин Куриленко был известным в городе танцором, мать Марина Алябышева — учительницей рисования. Вскоре после появления ребенка родители развелись, и в следующей раз Оля увидела отца, только когда пошла в школу.

Мать растила девочку одна, денег не хватало; чтобы сэкономить, они переехали к родственникам, где в тесной квартире, кроме них, жили еще пять человек. Ольга рано поняла, что образование — один из способов выбраться из нищеты, и потому она отлично училась в школе, а после уроков занималась музыкой и балетными танцами. У нее не было мечты стать танцовщицей или связать свою жизнь с игрой на музыкальных инструментах, просто занятия позволяли ей выражать себя.

Марина Алябышева начала подрабатывать репетиторством, потом стала надолго уезжать из дома на заработки, чтобы прокормить себя и дочь. Ольга на это время оставалась под присмотром родственников. Когда девочке исполнилось 13 лет, они с матерью уехали жить в Россию. Именно тогда и состоялась случайная встреча, которая перевернула жизнь девочки: в московском метро ее увидел менеджер модельного агентства и предложил принять участие в пробах. Однако из этой затеи ничего не вышло, потому что Ольге не было 14 лет.

Тем не менее встреча сыграла свою роль — тогда девочка поняла, что хочет стать моделью. Не удовлетворившись навыками, приобретенными в балетной и музыкальной школах, Ольга отправилась на курсы моделей и спустя два года смогла создать собственное портфолио, с которым отправилась в одно из международных модельных агентств, представительство которого было открыто в Москве. Куриленко прошла отбор и в 16 лет улетела в Париж работать по контракту.

Карьера модели и фильмография Ольги Куриленко

Девушка приехала во Францию с базовым знанием английского языка. В первое время ей пришлось столкнуться со множеством трудностей, поскольку во время работы удавалось обходиться имеющимся словарным запасом, а вот в повседневной жизни его не хватало. Позже Ольга Куриленко рассказывала, что у нее несколько раз возникало желание все бросить и вернуться к маме, однако успехи в карьере подбадривали ее, кроме того, вскоре она начала учить другие языки и проблема с общением исчезла.

Юная модель стала появляться на обложках модных журналов Vogue, ELLE и Marie Claire, для рекламы косметических и средств для ухода ее приглашали мировые бренды Nivea, Clarins, Helena Rubinstein, однако Ольга понимала, что век модели недолог и через несколько лет, как только станут заметны первые признаки старения, ее цена на рынке упадет. Чтобы сохранить и упрочить свое положение, девушка отправилась изучать актерское мастерство в одну из театральных школ Парижа.

Первую крохотную роль Куриленко получила в 2001 году в сериале «Ларго». Благодаря тому, что ее имя как модели было на слуху, а умение правильно двигаться, управлять своими эмоциями и опыт в съемках видеороликов давали ей возможность уверенно держаться перед камерой, вскоре Ольга получила главную роль в малобюджетной ленте «Перст любви». Несмотря на провал картины, Куриленко смогла привлечь внимание не только кинокритиков, но и режиссеров.

Следующий фильм с ее участием вышел только в 2006 году, однако долгий перерыв того стоил: в картине «Париж, я люблю тебя» она исполнила роль вампира, а ее партнером по фильму стал звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд. После этого в кинокарьере Ольги Куриленко уже не было перерывов.

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Сегодня среди фильмов, в которых сыграла актриса, особо стоит отметить следующие работы:

  • «Макс Пэйн», 2008 год. Роль Наташи. В этом фильме Ольге Куриленко удалось поработать вместе с Марком Уолбергом и Милой Кунис, еще одной русскоязычной голливудской актрисой.
  • «Квант милосердия», 2008 год. Роль Камиллы, девушки Джеймса Бонда. Кинокритики высоко оценили актерские навыки Ольги Куриленко, заметив, что она не уступила в этом партнеру по фильму Дэниелу Крейгу. Это первая серия бондианы, где девушка Бонда не оказалась с суперагентом в одной постели. Ряд трюков в фильме Куриленко выполнила самостоятельно, а также научилась управлять катером и спорткаром, стрелять и участвовать в драках.
  • «Центурион», 2010 год. Роль кельтской девушки Этайн. Коллегой по съемочной площадке стал Майкл Фассбендер. Работу Куриленко высоко оценили и критики, и зрители.
  • «К чуду», 2012 год. В этой ленте Ольга Куриленко и Бен Аффлек исполнили роли супругов, которые переживают кризис.
  • «Семь психопатов», 2012 год. На площадке во время съемок этой ленты Куриленко работала вместе с такими звездами, как Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен и Вуди Харрельсон.
  • «Обливион», 2013 год. В фантастическом боевике актриса исполнила роль космонавта Юлии Русаковой. Ее напарниками по фильму стали Том Круз и Морган Фримен. Стоит отметить, что, получив эту роль, актриса обошла таких голливудских звезд, как Оливия Уайлд, Нуми Рапас, Кейт Мара и Джессика Честейн.
  • «Двое во вселенной», 2015 год. Здесь Куриленко предстала в образе студентки Эми, которую связывает с ее наставником Эдом (в исполнении Джереми Айронса) неземная любовь.
  • «Человек, который убил Дон Кихота», 2016 год. Картина, в которой актриса исполнила роль Джеки, поработав на площадке вместе с Адамом Драйвером.
  • «Отпетый мачо», 2017 год. Здесь Ольга Куриленко работала вместе с Антонио Бандерасом, и их сотрудничество получило продолжение: позже актриса снялась в рекламе парфюма Antonio Banderas Secret Temptation.
  • «Агент Джонни Инглиш 3.0», 2018 год. Картина, где девушка Бонда стала девушкой другого британского суперагента Джонни Инглиша в исполнении Роуэна Аткинсона. Пародия на бондиану, как всегда, была прекрасно принята критиками и зрителями.
  • «Курьер», 2019 год. Здесь актрисе посчастливилось поработать на одной площадке с Гэри Олдменом.
  • «Белый слон», 2022 год. Роль Ванессы Флинн. Здесь Куриленко посчастливилось поработать над лентой вместе с Брюсом Уиллисом и Джоном Малковичем. Часть трюков в фильме актриса исполнила сама.

Сейчас Ольга Куриленко продолжает активно сниматься, в том числе принимает участие в нескольких проектах про супергероев. К выходу готовится ее фильм «Шеф под прикрытием», где главную роль вместе с ней сыграл Дон Джонсон.

Личная жизнь Ольги Куриленко

Официально замужем Ольга Куриленко была два раза — за фотографом Седриком Ван Молем и бизнесменом Демианом Габриэлем. Оба брака закончились разводом. Затем актриса была помолвлена с миллиардером Дэнни Хьюстоном, однако влюбленные так и не оформили отношения официально.

Следующий роман, информация о котором попала в прессу, с журналистом Максом Беницем принес Ольге Куриленко возможность стать матерью — в 2015 году у пары родился сын Александр Макс Горацио. Впрочем, родители мальчика вскоре расстались. После этого Куриленко также встречалась с южноамериканским актером Беном Курой, однако три года назад пара рассталась.

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Семья, мечта и скандалы Ольги Куриленко

Сейчас Ольга с сыном и матерью живет в Лондоне. В свободное от съемок время актриса путешествует. Она мечтает заработать миллиард долларов и построить крупный медицинский центр в родном городе, лечение в котором будет бесплатным и доступным для всех.

Весной прошлого года Ольга Куриленко оказалась в центре скандала, разместив в соцсетях информацию о том, что, несмотря на то что ее отец считался украинцем, по результатам ДНК-теста у нее нет украинской крови. Зато среди предков актрисы были русские, белорусы и поляки. После того как под постом появилось множество оскорблений от поклонников, девушка удалила публикацию.

А в октябре этого года Ольга Куриленко опубликовала пост, где выразила слова поддержки израильтянам, которые пострадали от конфликта с Палестиной. Это также привело к шквалу хейтерских комментариев, после чего публикация была удалена, а Куриленко отметила, что впредь не будет публично высказывать свою точку зрения на мировые события.

Актеры, Макс Пэйн, Агент Джонни Инглиш 3.0, Центурион, К чуду, Человек, который убил Дон Кихота, Белый слон, Курьер, Семь психопатов, Обливион, Двое во вселенной, Отпетый мачо, Константин Куриленко, Бен Кура, Элайджа Вуд, Роуэн Аткинсон, Сэм Рокуэлл, Колин Фаррелл, Гэри Олдмен, Джессика Честейн, Вуди Харрельсон, Кейт Мара, Оливия Уайлд, Джон Малкович, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, Морган Фримен, Ольга Куриленко, Джереми Айронс, Адам Драйвер, Брюс Уиллис, Кристофер Уокен, Бен Аффлек, Мила Кунис, Джеймс Бонд, Дэниел Крейг, Майкл Фассбендер