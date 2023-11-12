Горбачева рассказала о съемках в тюменском фильме

«Прекрасный город [Тюмень]. Очень теплый и добрый. У него размеренный ритм жизни, вкусная еда, очень красивые дома. И как меня спрашивают, были ли какие-то курьезные случаи? Ребят, комары не кусали, медведи не вылезали, в сугробах по локоть не ходила. Все было хорошо и прекрасно. Меня встречали с теплом, а также любили, целовали, носили на руках. Одни из самых быстрых и приятных съемок в моей жизни», — передает слова Горбачевой инфоцентр в telegram-канале.