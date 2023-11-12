Скончался индийский актер, снявшийся в 900 фильмах

Актер Маллампалли Чандрасекхара Рао скончался в возрасте 78 лет после проблем со здоровьем. Его госпитализировали в частную больницу в Хайдарабаде, где он умер.

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Артист, известный своими ролями в более чем 900 фильмах и нескольких сериалах, получил образование в сельскохозяйственном колледже и начал свою карьеру в театре.