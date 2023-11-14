Скончался актер из фильма «Лаутары» Михаил Тимофти
Советский и молдавский режиссер и актер театра и кино Михаил Тимофти скончался в Кишеневе на 76-м году жизни. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил его сын Евгений в своих социальных сетях.
Причину смерти отца Евгений Тимофти не уточнил.
Михаил Тимофти родился 19 сентября 1948 года в Кишиневе. Театральный дебют актера состоялся в Народном театре «Контемпоранул» в 1965 году. Он исполнил главную роль в комедии «Мечты и неприятности».
В качестве режиссера Тимофти отснял около 40 документальных и короткометражных музыкальных фильмов. На большом экране он запомнился ролью проводника Василия в картине Эмиля Лотяну «Лаутары» 1971 года.
На сцене театра актер исполнил множество ролей. Он играл в драматических спектаклях, а также опереттах и мюзиклах. Тимофти также написал музыку для мюзикла «Мечты и неприятности». Актер играл на множестве духовых инструментов и гастролировал по всему миру.