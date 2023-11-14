Звезда «Эйфории» рассказал, почему отказался от проб на роль Супермена

"Мне часто говорили давать обтекаемые ответы, в противном случае мой агент будет зол. И, конечно, может произойти все, что угодно. Но конкретно сейчас я не нахожу это интересным. Мне нравится сниматься в таких проектах, которые я сам бы хотел посмотреть, а я, когда смотрю эти фильмы, начинаю ерзать", - пошутил Элорди.