Энн Хэтэуэй боится остаться без работы
Энн Хэтэуэй за всю свою актерскую карьеру она стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Энн — обладательница таких премий как «Оскар» и «Золотой глобус». Но несмотря на всеобщее признание, звезда все равно боится остаться без работы.
Дело в том, что в начале актерской карьеры, актрисе привили убеждение, что после 30 актрисы становятся невостребованными в Голливуде. А пару дней назад Энн отпраздновала 41-й день рождения и до сих пор остаётся актрисой, которую многие режиссеры хотят видеть в своих фильмах.
Хэтэуэй призналась, что сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону и голливудские актрисы после 30-то еще остаются на плаву.
«Когда я начинала в этой отрасли, будучи ребенком, меня предупредили, что моя карьера рухнет в 35 лет. И я знаю, что с этим сталкиваются многие женщины. За это время произошли изменения в том, что больше женщин глубоко внедряют карьеру в свою жизнь, что, по моему мнению, фантастически», — говорит звезда фильма «Дьявол носит Prada».
Актриса также отметила, что всегда ставит перед собой цели и достигает их. Возможно, это помогает ей оставаться востребованной в Голливуде.
«Я всегда была очень амбициозной личностью. У меня есть цели, есть мечты. Они не сильно отличаются от тех, что были, когда я была моложе, но я всё еще стремлюсь к ним», — призналась
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