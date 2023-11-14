Энн Хэтэуэй боится остаться без работы

«Когда я начинала в этой отрасли, будучи ребенком, меня предупредили, что моя карьера рухнет в 35 лет. И я знаю, что с этим сталкиваются многие женщины. За это время произошли изменения в том, что больше женщин глубоко внедряют карьеру в свою жизнь, что, по моему мнению, фантастически», — говорит звезда фильма «Дьявол носит Prada».