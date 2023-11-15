Почему Брэду Питту так долго не давали «Оскар»

Брэд Питт снимается уже десятки лет. На его счету почти 90 фильмов и самые разные амплуа: от вампира до военного. Его любят в разных уголках планеты. Тем не менее премия «Оскар» долгое время обходила его стороной.

© Кадр из фильма «Семь», 1995 год

Поклонники уверены, что это неспроста, считая, что причина такой несправедливости кроется в женщине.

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Начало карьеры Брэда Питта

Брэд Питт не всегда был любимцем публики. Как и многие его коллеги по кино, он начинал с маленьких ролей в телепроектах. Появление в сериале «Кошмар на улице Вязов. Сериал: Кошмары Фредди» стало своего рода прорывом в его карьере.

А после фильма «Тельма и Луиза» 1991 года голубоглазого блондина все-таки заметили продюсеры. Последовали предложения о съемках в фильмах классом повыше. Партнерами Питта по съемочной площадке стали такие артисты, как Патрик Демпси, Сьюзен Сарандон, Харви Кейтель и Дэвид Духовны.

В 1994 году в прокат вышел фильм «Интервью с вампиром». Этот проект сделал из очередного голливудского красавчика суперзвезду. А спустя год мир увидел его в картине «Семь», которая навсегда изменила жизнь одного из самых завидных женихов США.

Роман с Гвинет Пэлтроу

Во время работы над проектом «Семь» Брэд Питт познакомился с Гвинет Пэлтроу, сыгравшей его экранную супругу. На тот момент он даже не представлял, кем является его новая знакомая. Вне съемочной площадки девушку не очень любили, ведь она происходила из богатой семьи кинорежиссера и актрисы. Многие завидовали начинающей артистке, считая, что роли та получает лишь благодаря связям.

Самого Питта никакие сплетни не волновали. Они встречались несколько лет, называя друг друга любовью всей своей жизни. Их считали одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе. В 1996 году артисты объявили о помолвке. Поклонники с нетерпением ждали их свадьбу, но спустя год кумиры ошарашили их новостью о расставании.

Гвинет Пэлтроу тяжело переживала разрыв. Как-то раз она даже призналась, что в ту пору от стресса не могла нормально есть, из-за чего заметно похудела. Однако настоящие неприятности ожидали Брэда Питта.

«Черная полоса» Брэда Питта

Гвинет Пэлтроу не сразу согласилась сниматься во «Влюбленном Шекспире», ссылаясь на не лучшее состояние. Однако в итоге все же появилась в проекте, за который удостоилась одной из самых престижных кинонаград — «Оскара» за лучшую женскую роль. Карьера ее бывшего возлюбленного тем временем развивалась не так стремительно.

После разрыва Брэд Питт снялся в массе фильмов, ставших культовыми. В их числе были «Бойцовский клуб», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и «Большой куш». Однако киноакадемики будто не замечали успехов артиста.

Эксперты считали, что виной всему — явная коммерческая направленность картин Питта. Якобы киноакадемики, в большинстве своем пожилые люди, не слишком любят такие проекты. Однако поклонники были уверены, что проблема в родне обиженной Гвинет Пэлтроу. Мол, они занимаются науськиванием, чтобы артист никогда не получил заветную статуэтку.

Однако в 2014 году ситуация изменилось, ведь Питт стал лауреатом «Оскара» за продюсирование картины «12 лет рабства». Но даже в этом фанаты усмотрели издевку над кумиром, ведь помимо того, чтобы спродюсировать фильм, он также сыграл в нем. Но премию на тот момент уже супругу Анджелины Джоли дали только как продюсеру.

В 2020 году Брэд Питт удостоился «Оскара» в качестве актера, исполнив одну из центральных ролей в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде…». На тот момент актеру стукнуло уже 56 лет. Получив награду, он посвятил ее своим детям, растрогав тем самым поклонников во всем мире.

Сегодня Брэд Питт по-прежнему снимается в кино. Однако в СМИ куда чаще появляются новости о его непростых отношениях с бывшей женой, а не об успехах в актерской профессии. Лишь недавно Анджелина Джоли отсудила у экс-супруга винодельню во Франции, заявив, что он мало что понимает в этом ремесле. Кроме того, многодетная мать не раз утверждала, что отец ее детей страдает от алкозависимости.

Что касается Гвинет Пэлтроу, то сегодня она тепло отзывается о бывшем возлюбленном. По ее мнению, он — хороший предприниматель и творческий человек. Актриса даже считает себя его фанаткой.