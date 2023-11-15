Как живет сейчас и где снимается актер Дмитрий Паламарчук

Ощутимый успех в кинематографе и широкая известность пришли к Дмитрию Паламарчуку после съемок в сериалах «Своя чужая жизнь», «Чужой», а закрепить полученный успех на творческом поприще актеру удалось после участия в таких проектах как «Ленинград-46» и «Невский».

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Отметим, что весной этого года вышел долгожданный шестой сезон сериала «Невский. Расплата за справедливость», но уже без полюбившегося экранного героя Паламарчука – Фомы.

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Напомним, что его герой в прошлом сезоне погиб и после этого режиссерского хода поклонники стали просить «возвращения и воскрешения» Фомы.

В настоящее время помимо съемок в кино, Дмитрий работает над собственным проектом под названием «Носители»: «Я, Дмитрий Паламарчук и большая компания друзей мечтаем создать свой интернет сериал» — указано на личной странице актера.

Исполнитель главных ролей в отечественных криминальных боевиках в реальной жизни богат армией поклонниц. Однако, ловеласом и наличием пиар-романов он не славится.

Ведь у Дмитрия личная жизнь еще 12 лет назад сложилась счастливо. Если супруга актера, коллега Инна Анциферова не торопиться раскрывать подробности семейной жизни, то Дмитрий наоборот, открыт в этом плане с публикой.

Будущая пара познакомилась на съемках сериала «Клеймо» Правда, Паламарчук не сразу осмелился рассказать о своих чувствах Инне, лишь со временем, после того как у их героев закрутился роман и у актеров в реальности начались отношения. В 2011-м они зарегистрировали брак, а вскоре стали родителями. У Инны и Дмитрия есть дочь Полина, которая растет копией отца.

Супруга 39-летнего Дмитрия старше его на пять лет. Актер театра и кино с трепетом отзывается о жене, публично боготворит ее: «Когда я встретил ее, я был жених, честно говоря, так себе. Без целей, живущий как придется, безответственный, в общем не подарок. Именно она сформировала меня как мужчину, благодаря ей, за эти 10 лет я стал тем, кто я есть, и может быть, впервые за всю свою жизнь я в гармонии с собой, и это благодаря ей» — Паламарчук адресовал слова благодарности жене в 2021-м году.