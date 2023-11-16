Умер Паоло Хессе, звезда латиноамериканских "мыльных опер"

Ушел из жизни Паоло Хессе, бразильский актер кино, сериалов и теленовелл.

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Как передает News of Brazil, со ссылкой на друга семьи, артист скончался на 82-м году жизни в Сан-Паулу во вторник.

Причина смерти не разглашается. Похороны пройдут сегодня.

В соцсетях - многочисленные слова прощания от коллег, с пожеланиями "света в конце пути".