Умер Паоло Хессе, звезда латиноамериканских "мыльных опер"
Ушел из жизни Паоло Хессе, бразильский актер кино, сериалов и теленовелл.
Как передает News of Brazil, со ссылкой на друга семьи, артист скончался на 82-м году жизни в Сан-Паулу во вторник.
Причина смерти не разглашается. Похороны пройдут сегодня.
В соцсетях - многочисленные слова прощания от коллег, с пожеланиями "света в конце пути".
Хессе родился в 1942 году в Касапаве. Активно снимался с 1970-х: "Супер-женщина", "Знак скорпиона", "Дом искушения", "Золушка 77", "Сексуальная картина", "Дамы для удовольствия", "Причина жить", десятки других.