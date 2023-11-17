Дочь Абдулова снялась в новогоднем фильме

Премьера состоится 30 ноября.

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До своего 55-летия Александр Абдулов не дожил всего пять месяцев. Его единственной дочке Жене на тот момент не было и года. Конечно, отца звездная наследница не помнит, но наизусть знает все фильмы с его участием.

Евгении уже 16 лет. Она учится в 11 классе московской школы на улице Гиляровского. С будущей профессией пока не определилась. Но, как заверили «КП» в театральном закулисье, точно свяжет свою жизнь с кино. Это будет либо режиссура, либо актерское мастерство.

В кино звездная наследница уже дебютировала. В 10 лет она появилась в фильме «Любовь и Сакс». А 30 ноября на экраны выйдет фильм, в котором Абдулова сыграла еще одну роль. Это картина режиссера Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового Года».

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