Умер актер из "Крестного" Мето Йовановски
16 ноября скончался Мето Йовановски, известный югославский македонский актер театра, кино и ТВ.
На его счету, начиная с 1980-х - "На пути в Катангу", германская "Большая вода", лента "Перед дождем" совместного производства Македонии, Франции и Великобритании, сербский "Анклав", российский сериал с Сергеем Пускепалисом "Крестный", другие.
Йовановски родился в 1946 году. В 1971-м окончил Национальную академию театрального искусства в Софии, Болгария. Карьеру начал как театральный актер, стремительно сделав себе имя на македонской сцене. Артист стяжал массу наград.
Некролог 77-летнего актера публикует Republika, причину смерти не указывая.