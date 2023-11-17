Умер актер из "Крестного" Мето Йовановски

На его счету, начиная с 1980-х - "На пути в Катангу", германская "Большая вода", лента "Перед дождем" совместного производства Македонии, Франции и Великобритании, сербский "Анклав", российский сериал с Сергеем Пускепалисом "Крестный", другие.