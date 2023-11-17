История жизни основоположника русской актерской школы Михаила Щепкина

Друг Щепкина Александр Герцен писал о нем так: «...создал правду на русской сцене, он первый стал нетеатрален на театре...»

17 ноября исполняется 235 лет со дня рождения Михаила Щепкина — основоположника русской актерской школы. Главархив Москвы рассказал про документы о жизни и творчестве выдающегося русского артиста, которые теперь хранятся в столичных фондах.

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Будущий актер родился в семье крепостных крестьян в 1788 году в селе Красном Курской губернии (в настоящее время – Яковлевский район Белгородской области). Его отец был управляющим в имении графа Гаврилы Волькенштейна, а мать – сенной девушкой графини. Вольную Михаил Щепкин получил только будучи известным актером, в 1822 году он был выкуплен благодаря друзьям и зрителям.

В детстве будущих артист много читал, обладал уникальной памятью и наблюдательностью. В последствии именно эти качества позволили ему создавать роли, наполненные глубокой жизненной правдой и драматизмом. Первое знакомство Щепкина с миром театра состоялось в доме помещика, где играли любительский спектакль по опере князя Сергея Вязмитинова «Новое семейство».

В 1799 – 1801 годах Михаил Щепкин учился в Курском губернском училище, где принимал участие в студенческих спектаклях и исполнил роль в комедии Александра Сумарокова «Вздорщица». В 1801–1802 годах юноша выступал в домашнем театре Волькенштейна, а в 1805 году дебютировал на профессиональной сцене театра братьев Михаила и Петра Барсовых. Причем, это был срочный ввод на роль Андрея-почтаря в драме французского драматурга Луи Мерсье «Зоа». Братья Барсовы заметили выгодное отличие естественной манеры игры молодого актера и дали ему рекомендательное письмо в Харьковский театр, который содержали антрепренеры Иван Штейн и Осип Калиновский.

Уже в 1822 году Михаил Щепкин получил приглашение в Москву и через некоторое время был зачислен в Московскую императорскую труппу Малого театра, где он служил до конца жизни (теперь – Государственный академический Малый театр России). В Главархиве хранится дело «об определении М.С. Щепкина актёром Московского Императорского театра». У Щепкина был редкий актерский талант: он умело проникал в психологию героя или, по его выражению, влезал в кожу действующего лица. Так, например, роль матроса-Симона в заурядной одноименной мелодраме Соважа и Делюрьё приобрела трагические краски.

Критик Виссарион Белинский писал об игре актера: «Торжество его искусства состоит не в том только, что он в одно и то же время умеет возбуждать и смех и слезы, но и в том, что он умеет заинтересовать зрителей судьбою простого человека и заставить их рыдать и трепетать от страданий какого-нибудь матроса...»

Кроме ролей классического репертуара, среди которых Фамусов («Горе от ума» Александра Грибоедова), Городничий («Ревизор» Николая Гоголя), Шейлок («Венецианский купец» Уильяма Шекспира), Щепкин принимал участие в литературных утренниках с чтецкими программами. В Главархиве среди прочих документов представлено дело о разрешении Щепкину и другим артистам «участвовать в литературном утреннике в университете в пользу воскресных школ».

Многие современники ценили в Михаиле Щепкине его природный ум, искренность, дар комического рассказчика и знание жизни «от дворца до лакейской». Иван Тургенев не раз с благодарностью вспоминал заступничество Щепкина и отстаивание им новых пьес писателя «Нахлебник» и «Холостяк» перед цензурным комитетом. Русский актер был искренне убежден, что эти пьесы положат начало новой реалистической драматургии, построенной на паузе и мысли, скрытой за текстом. А для того, чтобы доказать свои убеждения, Щепкин лично сыграл главные роли в этих пьесах с присущей ему тонкостью чувств и детальностью в разработке психологии характеров.

Есть версия, что идею написать собственные автобиографические записки о жизни и творчестве актеру подарил Александр Пушкин. Умер Михаил Щепкин 23 августа 1863 года в Ялте, похоронен актер в Москве на Пятницком кладбище. В Главархиве Москвы также можно посмотреть дело «о чествовании 125-летнего юбилея со дня рождения артиста М.С. Щепкина» в 1913 году.