Юрий Стоянов рассказал о новых проектах

«Есть такое дело — я всё время работаю. Я никогда не снимаюсь одновременно в нескольких проектах, даже в двух сразу. Поэтому мне всегда легко ответить, где конкретно снимаюсь», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».