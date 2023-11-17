Больше нет «Человека-паука»: французский актер Сиу назвал плюс для российского кино
Французский актер Оливье Сиу, ранее получивший российское гражданство, заявил, что России пойдет на пользу отсутствие в кинопрокате западных картин.
«Мне кажется, что прекрасно. Наконец все стало ясно. Больше нет «Человека-паука», который будет скрывать наши картины, на которые нужны миллионы, чтобы их прорекламировать. […] Нам в России больше не нужно с этим бороться, это большой шаг. Будет больше авторского кино. Россия достойна получить и смотреть хорошее авторское кино, которое существует, и которому непросто дойти до зрителя. Идите в кино и смотрите наши фильмы!», - рассказал Сиу НСН.
Ранее известный советский и российский режиссёр Александр Сокуров сообщил, что российское кино находится в беспрецедентно тяжелом положении, страдая из-за дефицита смыслов на фоне цензурных запретов.