Умер актер из "Знахаря" Мацей Даменцкий

Ушел из жизни актер кино, театра и телевидения Мацей Даменцкий.

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Один из самых известных польских артистов чуть менее двух месяцев не дожил до своего 80-летия.

О кончине легенды сообщили в соцсети его дети - актеры Матеуш и Матильда. "Прощай, папа", - написал Матеуш Даменцкий. Под их постами - множество слов соболезнований от коллег актера.

Причина смерти не сообщается.

Даменцкий родился в 1944 году. В 1966-м окончил Государственное театральное училище, но на экранах дебютировал еще в 1950-х.