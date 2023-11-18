Умер актер из "Знахаря" Мацей Даменцкий

Даменцкий
Ушел из жизни актер кино, театра и телевидения Мацей Даменцкий.
Один из самых известных польских артистов чуть менее двух месяцев не дожил до своего 80-летия.
О кончине легенды сообщили в соцсети его дети - актеры Матеуш и Матильда. "Прощай, папа", - написал Матеуш Даменцкий. Под их постами - множество слов соболезнований от коллег актера.
Причина смерти не сообщается.
Даменцкий родился в 1944 году. В 1966-м окончил Государственное театральное училище, но на экранах дебютировал еще в 1950-х.
В обширной фильмографии актера - "Загадка старой штольни", "Встречи в темноте", "Люди с поезда", "Танцы в штабе Гитлера", сериал "Ставка больше, чем жизнь", "Знахарь".