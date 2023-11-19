Скончался актер из «Улицы разбитых фонарей» и «Убойной силы» Кошелевич
Актер Иосиф Кошелевич умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба петербургского Александринского театра.
Причина смерти не называется. О дате прощания театр сообщит дополнительно.
Кошелевич родился 20 августа 1949 года. Он служил в Александринском театре на протяжении 35 лет.
Зрителям актер запомнился по ролям в телесериалах «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила». Также Кошелевич снимался в сериале «Ментовские войны-2» и других.