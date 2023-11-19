Умер актер из "Пеппи Длинный чулок" Фредерик Олссон

18 ноября ушел из жизни Фредерик Олссон, старейший шведский актер театра, кино и ТВ. Его профессиональная карьера продолжалась с 1959 по 2012 год.

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Олссон, помимо прочего, сыграл отца Томми и Анники Сеттергрен, соседей-друзей Пеппи в экранизациях историй Линдгрен 1960-70-х годов.

Плюс на его счету Гуннар в "Девушке с татуировкой дракона" Нильса Ардена, бургомистр в "Ты с ума сошла, Мадикен!" - еще одной экранизации Линдгрен, и минимум семь десятков других фильмов и сериалов.