Умер актер из "Пеппи Длинный чулок" Фредерик Олссон
18 ноября ушел из жизни Фредерик Олссон, старейший шведский актер театра, кино и ТВ. Его профессиональная карьера продолжалась с 1959 по 2012 год.
Олссон, помимо прочего, сыграл отца Томми и Анники Сеттергрен, соседей-друзей Пеппи в экранизациях историй Линдгрен 1960-70-х годов.
Плюс на его счету Гуннар в "Девушке с татуировкой дракона" Нильса Ардена, бургомистр в "Ты с ума сошла, Мадикен!" - еще одной экранизации Линдгрен, и минимум семь десятков других фильмов и сериалов.
Артист скончался на 93-м году жизни, передает Aftonbladet cо ссылкой на его семью. Причиной названа тяжелая болезнь, которая убила Олссона "стремительно": "буквально месяц назад он еще был на ногах", - рассказали изданию родные покойного.