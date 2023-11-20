Умер актер Пак Дон Рён, легендарный злодей из азиатских боевиков

Ушел из жизни Пак Дон Рён, южнокорейских актер-ветеран, прославленный ролями злодеев в классических боевиках 1970-80-х годов.

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Актер сыграл в "Слепом боксере", "Тайных соперниках", "Жестоком ублюдке", "Челюстях дракона", "Кровавом кулаке", "Убийстве в одно касание", "Секретном приказе из Пхеньяна" и десятках других лент.

Как сообщаетBNN, актер умер сегодня в госпитале в Сеуле на 84-м году жизни "в силу возрастных проблем".

Как сказано в некрологе, артист, чей рост был крайне внушителен для азиата - почти 180 см, создал на экране настоящую "квинтэссенцию злодея". Отмечено, что ему в основном доставались образы бандитов или злобных японских солдат.

В 2004 году на 41-й церемонии вручения наград Grand Bell Awards Пак был удостоен специальной актерской премии - в знак признания его значительного вклада в развитие национального кино.