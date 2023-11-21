Умер актер Филип Робар Дорин
20 ноября ушел из жизни Филип Робар Дорин, югославский и словенский режиссер, сценарист, актер, оператор и монтажер.
Некролог публикует STA, отметив артиста как "уважаемого новатора в художественном и документальном кино". Причина смерти не названа.
Робар родился 8 сентября 1940 года в сербском Боре. Учился в Люблянском университете, изучал киноискусство в Чикаго. Вернувшись на родину, преподавал в Академии театра, радио и телевидения в Словении.
В начале 1980-х основал Film Alternative (позже - Filmal Pro), одну из первых частных независимых кинокомпаний в стране. Как режиссер снял более тридцати документальных и художественных фильмов. Сыграл Родиона в словенском фильме ужасов Vampir z Gorjancev.