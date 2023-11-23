Куда пропал Лобанов из «Интернов»

22 ноября исполняется 40 лет Александру Ильину. Талантливо сыграв Семена Лобанова в сериале «Интерны», он мог стать актером одной роли, однако он продолжил сниматься.

© Кадр из сериала "Интерны"

Что сейчас происходит в жизни Александра Ильина — младшего, в каких проектах он задействован — в материале NEWS.ru.

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Что известно о ролях Ильина

Александр Ильин — младший — представитель актерской династии в третьем поколении. Его отец Александр, дядя Владимир и дед Адольф Ильины — актеры театра и кино. Последний снялся в таких известных фильмах, как «Женя, Женечка и Катюша», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в многосерийной эпопее «Строговы». Его сыновья тоже играли в кино. У Владимира Ильина детей нет, а у Александра трое: Александр, Алексей и Илья.

Ильин-младший дебютировал в кино в девять лет, снявшись в фильме «Мелочи жизни». После школы он поступил в Щепкинское театральное училище и во время учебы не снимался. После окончания вуза он сыграл роль воспитанника военного училища Никиты Клюева в сериале «Курсанты». Позже он снимался в проектах «Изображая жертву», «Жестокость», «Солдаты-14», «Дикое поле», «Царь», «Короткое замыкание», «Ни шагу назад».

Как Ильин относится к роли интерна Лобанова

По-настоящему известным Александр Ильин — младший стал в 27 лет, когда сыграл врача-интерна Семена Лобанова в 300-серийном сериале «Интерны». Его герой любит выпить, погулять, у него проблемы с дисциплиной, он не любит работать, равнодушен к своей профессии и постоянно попадает в курьезные ситуации.

Александр Ильин утверждал, что Лобанов — его полная противоположность, тем не менее он хорошо справился с ролью и запомнился зрителям.

«Я очень люблю эту работу, которой занимался довольно долгое время. Считаю, она получилась. Вообще „Интерны“ — большой шаг в производстве сериалов. Он задал высокую планку», — признавался Александр Ильин в YouTube-шоу «Говорящие Головы».

У актера были все шансы застрять в одном амплуа, но он играет абсолютно разноплановые роли. Уже после «Интернов» он снялся в сериалах и фильмах «Забытый», «Таинственная страсть», «Переводчик», «Время первых», «Чернобыль», «Карамора», «Петровы в гриппе» и многих других.

В 2017 году Александр Ильин появился в историческом боевике «Легенда о Коловрате». «Древнерусский экшен» вызвал неоднозначные отзывы зрителей и критиков.

«Для меня самым сложным оказался не физический, а моральный аспект, — вспоминал Александр Ильин в интервью „Киноафише“. — Все-таки физическая нагрузка — это не самое страшное, а вот ответственность за тех, кто рядом — гораздо важнее. Так вот, самой ответственной сценой, в этом плане, я бы назвал один из боевых эпизодов, когда мне нужно было выстрелить из лука в шатре Батыя. Это была массовая сцена. Я очень переживал, что кто-то может неудачно выскочить и попасть в зону поражения, траекторию полета стрелы».

В 2022 году Ильин появился в главной роли Федора Ярцева в комедийном сериале «Закрыть гештальт» на ТНТ. На «Кинопоиске» проект получил довольно высокий рейтинг.

Сейчас в кинопроизводстве находятся пять проектов, в которых снимается Александр Ильин — младший.

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Что известно о панк-группе Ильина «План Ломоносова»

С 2010 года Александр является вокалистом московской панк-группы «План Ломоносова». Музыканты характеризуют себя так: «В нас есть то, чего не хватает профессионалам. Наши души ещё не заскучали». Направление, которое выбрал Ильин и его коллеги, называется сатирический панк-рок.

После окончания «Интернов» Александр Ильин изменил имидж, новый образ более соответствует представителю панк-движения: актер отпустил бороду, набил татуировки и выходит на сцену в растянутой майке.

Песни группы «План Ломоносова» играют на «Нашем радио». Музыканты часто выступают с концертами в разных городах, ближайший пройдет 26 ноября.

«Я считаю, все классно. У нас все получается очень продуктивно, мы готовим к выходу свежую пластинку. Это будет пятая часть нашего бесконечного альбома со сквозной нумерацией. Плюс в нашем арсенале есть альбом „Облако в штанах“, который стоит особняком. Итого шесть крутейших пластинок за 10 лет — это хороший показатель. Люди любят наше творчество, и мы его любим. Людей становится больше, от этого концерты становятся веселее и в целом все отлично», — рассказывал Ильин о своей группе.

Сколько детей у Ильина

Актер более десяти лет живет в гражданском браке с Юлий Мартыновой. Юлия не имеет никакого отношения к кино или музыке, она пиар-менеджер, но в последнее время посвятила себя семье и детям.

Александр знаком с ней с детства, дача ее родителей располагалась на соседнем участке. В 2018 году супруги впервые стали родителями. Ильин по семейной традиции назвал сына Александром. В 2021 году у Ильиных родился второй ребенок — Ярослав.

Почему Ильин стал вегетарианцем

Десять лет назад Александр Ильин стал вегетарианцем.

«Я чувствую себя лучше, вот и все. Остальные причины уже не важны, а их, на самом деле, много. Много источников, из которых можно узнать про вегетарианцев с разных точек зрения: с физической, с метафизической и не только. Во многих философских и религиозных произведениях проскакивает эта тема», — рассказывал Александр Ильин Охтинскому пресс-центру.