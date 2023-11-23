Почему Роберта Паттинсона не хотели утверждать на роль в «Сумерках»

«Я отправил его к продюсерам, чтобы он встретился с ними лично, — вспоминает режиссер. — Они перезвонили мне и спросили: «Думаешь, ты сможешь сделать так, чтобы этот парень выглядел нормально?» Я ответила: «Да, смогу. Вы видели его скулы? Мы изменим его прическу, отправим в зал тренироваться, и он будет великолепен». Сначала они в это не поверили. И их можно понять! На встречу к ним он заявился в испачканной рубашке... Это был Роб».