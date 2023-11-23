Почему Роберта Паттинсона не хотели утверждать на роль в «Сумерках»
Судьбоносной ролью в карьере Роберта Паттинсона считается Эдвард Каллен. Романтичный вампир «вегетарианец» покорил сердца миллионов девушек по всему миру. А ведь изначально актера не хотели утверждать в этот проект.
Главный сердцеед Голливуда, который вовсю готовится стать отцом Роберт Паттинсон сделал великолепную карьеру, сыграв множество разноплановых ролей. Однако первой и потому судьбоносной ролью для него была роль вампира из саги «Сумерки».
После премьеры поговаривали, что артисту будет сложно выйти из сложившегося образа, но он справился. Сейчас Роберт с некоторым сожалением вспоминает о своем участии в вампирском франшизе.
А между тем режиссер картины Кэтрин Хардвик признается — Паттинсона не хотели утверждать на роль. Команда проекта выражала обеспокоенность по поводу его внешности во время кастинга.
«Когда он пришел у него была черная челка вместо волос и сам он был немного не в форме, потому что все время тусовался в пабе», — рассказала Хардвик в подкасте Watchalong.
После прослушивания Паттинсона, снятого с Кристен Стюарт, кадры были показаны руководителям студии и продюсерам. Они были в шоке от его внешности, но все же изъявили желание лично побеседовать с Робертом.
«Я отправил его к продюсерам, чтобы он встретился с ними лично, — вспоминает режиссер. — Они перезвонили мне и спросили: «Думаешь, ты сможешь сделать так, чтобы этот парень выглядел нормально?» Я ответила: «Да, смогу. Вы видели его скулы? Мы изменим его прическу, отправим в зал тренироваться, и он будет великолепен». Сначала они в это не поверили. И их можно понять! На встречу к ним он заявился в испачканной рубашке... Это был Роб».
Британский актер в конечном итоге получил эту роль, а остальное — история. Хардвик также рассказала, что самыми явными претендентами на роль Эдварда были Паттинсон, Бен Барнс, Шило Фернандес и Джексон Рэтбоун. К слову, Рэтбоун не сыграл Эдварда, однако появился в саге в роли Джаспера.