Куда пропал актер, сыгравший Буратино

Дмитрий Иосифов прославился, будучи еще совсем ребенком. После выхода фильма «Приключения Буратино» он проснулся самым знаменитым десятилетним мальчиком во всем СССР. Юному актеру прочили блестящую карьеру, но он пошел собственным путем.

© Кадр из фильма «Приключения Буратино», 1975

О том, как сложилась жизнь исполнителя роли Буратино, читайте в нашем материале.

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Не хотел становиться актером

Диму заприметили в минском метро, когда они с бабушкой ехали в школу фигурного катания. Помощники режиссера предложили тому роль. Однако сам мальчик становиться актером не хотел. Его напугала творящаяся на съемочной площадке суета. Дошло до того, что Дима соврал про разболевшийся живот, чтобы не сниматься.

Однако Диму вновь отыскали и пригласили на роль.

Изначально его утвердили на роль Арлекино, потому что режиссер Леонид Нечаев не видел в нем главного героя. Второй режиссер предложил нанести на Диму грим, чтобы окончательно убедиться, что лучше ему сыграть Арлекино. Однако в гриме мальчик оказался 100%-ным попаданием в образ.

Фильм о деревянном мальчике стал первой работой молодого артиста. Ему даже выбили высокую ставку за мену в 80 рублей, что было неплохо для 70-х. В будущем режиссер добился того, что 1 200 рублей выплатили лично маме мальчика.

Съемки дались Иосифову с трудом. Он сильно уставал, из-за чего постоянно капризничал. Успокаивать звезду пришлось бабушке. Несмотря на недовольство внука, семья понимала, что эта работа приносила ей деньги.

Жизнь после «Буратино»

«Приключения Буратино» сделали из ребенка настоящую звезду. Сам Дима этому был не рад, потому как в него часто тыкали пальцем, называя Буратино. После кинодебюта он попал в еще один фильм, ставший в итоге классикой советского кинематографа. На этот раз юный артист появился в картине «Про Красную шапочку» с Яной Поплавской в главой роли. Затем последовали другие работы, но повторить успеха дебюта Диме не удалось.

Кадр из фильма «Случай в аэропорту», 1987 год

Несмотря на актерский опыт и неплохие гонорары, парень не планировал связывать жизнь с кино. Он, как и вся его семья, считали актерство очень нестабильной профессией. Дмитрий Иосифов даже планировал поступать в технический вуз, но в итоге стал студентом ВГИКа.

После выпуска Дмитрий Иосифов как играл в кино и театре, так и сам снимал. В числе его проектов несколько сезонов «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы» с Мариной Александровой в главной роли.

В 90-е годы постановщик начал снимать рекламные ролики, за которые платили больше, чем за обычные картины. Также он успел поработать рад телешоу. Например, Дмитрий Иосиф монтировал «Последний герой», который вел еще Сергей Бодров. За шесть суток он переработал полторы тысячи кассет.

Дмитрий Иосифов сегодня

Социальные сети Дмитрий Иосифова

Дмитрий Иосифов по сей день снимается в кино, но чаще режиссирует сам. Он давно начал седеть и обзавелся первыми морщинами. Но в его улыбке по-прежнему можно узнать любимого Буратино.

Постановщик счастливо женат на художнике по костюмам Наталье. У пары трое сыновей. Старший ребенок также работает в сфере в кино, оператором.

Дружбу с коллегами по фильму «Приключения Буратино» артист поддерживает по сей день.