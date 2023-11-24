В чем секрет обаяния актера Киллиана Мерфи

Несмотря на все препоны, до российских экранов добрался фильм «Оппенгеймер». Зрителей привлекает не только таинственная фигура главного героя, но и личность его исполнителя.

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Нестандартный красавчик Киллиан Мёрфи не светится в скандалах, не мелькает в светской хронике и вообще держится подальше от голливудской суеты. Это не мешает ему с каждым годом набирать всё большую популярность по всему миру. В чём секрет его загадочного обаяния?

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Пой-мальчик

Начать с того, что Мёрфи вообще не голливудская звезда. Он родился и вырос в Ирландии и имел все шансы стать потомственным педагогом.

Его отец работал в ирландском департаменте образования, а мать преподавала французский в школе. Учителями были также его дяди, тёти и дед. Сам же Киллиан не отличался прилежанием. Вместе с младшим братом и двумя сёстрами он учился в католической школе, откуда его едва не выгнали за нарушения дисциплины.

Направить энергию в мирное русло не получалось – Мёрфи совсем не интересовали занятия спортом, которые составляли значительную часть учебной программы. А вот искусство вызывало у мальчика живейший отклик в душе.

В 10 лет он начал сочинять стихи и подбирать к ним музыку. Также Киллиан стал участвовать в театральных постановках. Но больше всего его грела мечта стать рок-музыкантом.

В надежде повторить успех «Битлз» они с братом даже создали свою группу и сумели заинтересовать своим творчеством крупную продюсерскую компанию. Однако подписать с ней контракт так и не рискнули.

Во-первых, Мёрфи не хотел продавать свои песни за бесценок. Во-вторых, его родители видели для братьев совсем другое будущее: младший брат, по их мнению, должен был сосредоточиться на учёбе в школе, а Киллиан по настоянию папы и мамы поступил в университет на юридический факультет. Затея эта оказалась неудачной: ещё на первом курсе Мёрфи понял, что это не его стезя, и начал бегать на прослушивания в студенческий театр чаще, чем на лекции. В итоге он завалил промежуточные экзамены, забрал документы и полностью сосредоточился на актёрской карьере. И тут к нему, кажется, благоволила сама судьба.

Как раз в это время ирландский драматург Энда Уолш искал актёров для постановки своей пьесы «Диско-свиньи» о приключениях двух тин­ейджеров с трагическим финалом. Киллиана драматург отметил сразу: 20-летний актёр выглядел, как школьник-подросток, и при этом от него исходило какое-то необъяснимое обаяние.

«С ним вместе в комнате появилась тайна, загадочность, непередаваемая словами энергия и аура», – вспоминал Уолш.

Спектакль планировали показывать не более двух месяцев, но пьеса имела такой успех, что труппа отправилась на гастроли – сначала по Европе, затем в Канаду, Австралию. А потом по пьесе решили снять фильм, который в Европе назвали «лучшей картиной о современном молодом поколении». «Диско-свиньи» даже попали в программу Московского кинофестиваля, но наши критики разнесли её в пух и прах, назвав «историей о молодых истериках».

Игру Киллиана тогда вообще не заметили. Но его слава была уже не за горами.

Хороший, плохой, злой

Ему невероятно везло. Неопытного, нигде не учившегося актёра заметил известный британский режиссёр Дэнни Бойл, прославившийся после фильма «На игле». Мёрфи он предложил роль в своей новой картине «28 дней спустя». Фильм стал настоящим блокбастером и породил целую моду на зомби-триллеры. А Киллиана Мёрфи, наконец, заметил Голливуд.

Именно в фильме «28 дней спустя» его увидел режиссёр Кристофер Нолан, которому как раз доверили снимать очередную историю про Бэтмена. Он немедленно пригласил молодого ирландца на пробы. Однако худой и нестандартный Мёрфи на роль модного человека-мыши не подошёл. Бэтменом в итоге стал более фактурный Кристиан Бейл. Но Нолан был так впечатлён игрой Мёрфи, что доверил ему воплотить образ главного злодея – доктора Джонатана Крейна по прозвищу Пугало.

После этого фильма Киллиан Мёрфи проснулся знаменитым. У него появились поклонники, а режиссёры буквально завалили ирландца предложениями сыграть новых злодеев. Однако Мёрфи такие перспективы, как и голливудский образ жизни, не заинтересовали, и он решил вернуться в родную Великобританию, поближе к театральным подмосткам. Тем более для этого у него был ещё один стимул – семья.

Со своей женой Ивонн Макгиннес он познакомился ещё в 20-летнем возрасте, когда разрывался между музыкой и театральной сценой. У Ивонн тоже был большой выбор. Она родилась в семье известного бизнесмена, владельца виноградников во Франции. С детства увлекалась творчеством, училась в элитном колледже в Лондоне, получила степень магистра в области искусства. Увлекалась музыкой, потом переключилась на живопись, затем занялась инсталляциями.

Их знакомство с Киллианом совпало с активными поисками себя, временем проб и экспериментов. Молодая художница отправилась вместе с театральной труппой на гастроли со спектаклем «Диско-свиньи». Там и закрутился её роман с Мёрфи. Впрочем, об этом известно очень мало – и Ивонн, и Киллиан стараются не афишировать личную жизнь. Хотя актёр признаётся, что именно в этот период познакомился с самыми близкими людьми, ставшими его единомышленниками по жизни.

Почти восемь лет они прожили в гражданском браке, а потом, в 2004 году, поженились – в тех самых виноградниках Прованса, которыми владеет отец Ивонн. Через год на свет появился их первенец Мэлаки, два года спустя – его младший брат Аран.Голливуд так и не стал их домом – семья живёт в уединённом собственном доме в Ирландии. Говорят, на этом настояла жена Мёрфи. Правда, Киллиан эти устремления полностью разделяет. Образ жизни звезды ему абсолютно чужд: он как будто даже стесняется и своей славы, и своих гонораров. А и то, и другое в последнее время идёт только в гору. Таинственная звезда Свою звёздную роль в «Острых козырьках» Киллиан Мёрфи получил благодаря не только своему таланту, но и настойчивости. У автора проекта Стивена Найта после множества проб остались два кандидата – Мёрфи и Джейсон Стейтем (известный многим по фильму «Механник»). И он склонялся выбрать второго, поскольку тот обладал более бандитской фактурой. По легенде тогда Мёрфи якобы написал Найту по электронной почте: «Помните, что я актёр». Хотя сам Киллиан над этой историей только посмеивается. Но признаётся, что изрядно понадоедал режиссёру, прежде чем получил роль.

Съёмочную группу смущало, что худой Мёрфи не был «физически внушающим доверие индивидом», чтобы сыграть Томаса Шелби. В итоге он отправился к спортивному тренеру. И по его настоянию после 15 лет вегетарианства снова начал есть мясо. Ещё одной жертвой во имя новой роли стала стрижка – Мёрфи приводят в ужас выбритые затылок и виски.

Каково же было его удивление, когда после выхода сериала стрижка «под Томаса Шелби» оказалась одной из самых популярных в парикмахерских по всему миру. Сам же Киллиан Мёрфи стал не только звездой, но и законодателем стиля. Ходить, как он, одеваться, как он, говорить, как он – у Мёрфи появилась масса подражателей. Однажды во время съёмок в Нью-Йорке уже другого фильма пришлось остановить весь процесс, поскольку к нему набежали толпы фанатов.

И только близкие знали, насколько тяжело Мёрфи далось погружение в этот сумрачный образ. Ведь в жизни он полная противополжность своему герою – интеллигентный, вежливый, застенчивый. Каждый раз после съёмок очередного сезона Киллиан приезжал домой в Ирландию, чтобы восстановиться. Отключал телефон, отращивал волосы, записывал песни, гулял по берегу моря на бескрайних просторах. Точка в «Острых козырьках» ещё не поставлена – ожидается выход полнометражного фильма.