Умерла актриса из "Коломбы" Хайделинда Вайз

Ушла из жизни Хайделинда Вайз, актриса театра, кино и телевидения с фильмографией в 160 пунктов.

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В частности, Вайз известна по многочисленным криминальным сериалам. Среди них такие хиты, как "Комиссар полиции", "Деррик", "Час преступления" и "Инспектор Кресс".

Вайз сыграла главную роль в "Коломбе", в лентах "Трое на чужих подушках" и "Трое в чужой постели", в "Фаусте" и "Отелло".

Австрийская актриса скончалась 24 ноября через два месяца после своего 83-летия, передает ORF. Причина смерти не разглашается.