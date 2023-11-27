Бунт на корабле: актеры, восставшие против режиссеров

Умение конструктивно отстаивать на работе свою точку зрения - качество ценное и всегда влекущее последствия. Положительные или отрицательные, зависит от мудрости руководителя. Кто-то прислушивается к критике и полностью или частично соглашается с ней, а кто-то категорически не выносит проявляющих инициативу подчинённых и при удобном случае пытается от них избавиться.

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В кино, как и в любой сфере, тоже случаются свои "бунты на корабле". Актёры, бывает, не соглашаются с тем, как развивается их персонаж и в открытую или исподволь делают так, чтобы их мнение было услышано.

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В этом обзоре рассмотрим несколько малоизвестных случаев таких творческих разногласий и как, в итоге, они отразились на проектах.

Мэттью Перри - сериал "Друзья" (1994 - 2004)

Inc-News

После скоропостижной смерти актёра, любимца публики Мэттью Перри в октябре этого года его коллега по сериалу "Друзья"Лиза Кэш рассказала, как её утвердили в проект на роль любовницы Чендлера Бинга. Именно его Перри изображал на экране все десять лет, что "Друзья"транслировались на телеканале HBO. По сюжету, у Бинга были романтические отношения с Моникой Геллер, которую играла Кортни Кокс. В седьмом сезоне их персонажи поженились.

Идея о том, чтобы проверить любовь Бинга и Геллер на прочность с помощью героини Кэш, мягко говоря, вызвала у актёра недовольство.

"Мэттью Перри пошёл к сценаристам и заявил, что аудитория никогда не простит его (Чендлера), что, конечно, имело большое воздействие", - вспоминала Лиза.

В итоге, Перри услышали и не стали делать из Бинга "предателя". Но и Кэш не оставили без работы, превратив её в стюардессу, которая флиртует в полёте с Россом Геллером (Дэвид Швиммер) на глазах у его подруги Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон).

"Думаю, он (Перри) был прав, - отметила Кэш. - Что касается Росса и Рэйчел, то они в это время расстались, а Чендлер и Моника нет. Он бы принял это решение (об измене), когда они были вместе".

Джон Красински - сериал "Офис" (2005 - 2013)

Inc-News

По аналогии с Перри поступил и Джон Красински, отказавшись лгать экранной возлюбленной, секретарше в компании по доставке бумаги "Дандер Миффлин" Пэм Бисли (Дженна Фишер).

По сценарию, герой Джона, Джим Халперт изменяет ставшей его женой Пэм с новой секретаршей, когда Бисли находится в отпуске по уходу за их недавно родившимся ребёнком.

"Это был единственный раз на моей памяти, когда я настоял на своём, - признал Красински. - Я сказал такое, на что, как мне казалось, был не способен: "Я не собираюсь в этом сниматься". По-моему, есть предел, дальше которого вы не можете толкать аудиторию. Они (зрители) доверяют нам. Поэтому мы должны относиться к ним с большим уважением. Если их сильно оттолкнуть, то они могут никогда не вернуться. И полагаю, если показать изменяющего Джима, они никогда не вернутся".

Дилан Спроус - сериал "Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди" (2005 - 2008)

Настоящим джентльменом показал себя на съёмках ситкома 14-летний Дилан Спроус, который исполнил роль Зака Мартина. Как рассказала журналистам его "экранная мама", актриса Ким Родс, Дилан не побоялся встать на её защиту.

"Параллельно со съёмками я забеременела. И, конечно, это сразу добавили в телешоу в виде шуток про полных (fat jokes). Одно из моих любимых воспоминаний, как Дилан пропускал свои реплики с такими шутками. Обычно их вставляли в середину диалога, и он пропускал эти "весёлые" моменты снова и снова, и снова", - отметила Родс.

Когда же настало время съёмок перед зрителями в зале и исполнительный продюсер начал кричать Спроусу, чтобы тот сказал весь прописанный по сценарию текст, Дилан заявил:

"Это неуважение по отношению к любой женщине. И я не буду этого делать. Оставьте её в покое. Напишите что-нибудь весёлое, и я это скажу".

Зендея - сериал "Танцевальная лихорадка" (2010 - 2013)

Inc-News

Уже в 14 лет она знала, что может делать перед камерой, а что нет. В беседе с британским Vogue в 2021-м году Зендея поведала, что в сценарии диснеевского сериала "Танцевальная лихорадка" у её героини "Рокки" Блю был прописан поцелуй с партнёром, но она отказалась.

"Помню, я подумала: "Я не собираюсь этого делать. Я поцелую его в щёку, потому что никогда ещё не целовалась и не хочу целоваться на камеру", - отметила актриса.

Продюсеры телешоу не стали настаивать на следовании сценарию, поскольку Зендея не достигла на тот момент совершеннолетия, а с учётом её принципиальной позиции ситуация могла обернуться судебными издержками.

Бен Аффлек - к/ф " Исчезнувшая" (2013)

Inc-News

Актёр проявил на съёмках принципиальность по совершенно, казалось бы, ничтожному поводу, но только не для спортивных болельщиков. Будучи давним фанатом бейсбольной команды Boston Red Sox, он отказался появиться в кадре в фирменной кепке её соперницы New York Yankees. Именно в такой бродит главный герой романа "Исчезнувшая" Ник Данн, пытаясь отыскать жену Эми. По словам Бена, он вступил в борьбу с режиссёром Дэвидом Финчером и назвал их противостояние "восстанием одного человека против Yankees".

"Я сказал: "Дэвид, я тебя люблю, я всё сделаю ради тебя, - вспоминал Аффлек. - Но я не надену кепку Yankees. Я просто не могу. Я не могу её надеть, потому что это станет событием... И я никогда не услышу о его окончании. Я не могу этого сделать и не надену это на голову".