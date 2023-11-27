Режиссер «Сумерек» назвала идеальных Беллу и Эдварда

Актер Джейкоб Элорди и актриса Дженна Ортега стали бы отличными кандидатами на роли Эдварда и Бэллы в фильме «Сумерки». Об этом рассказала кинорежиссер оригинальной франшизы Кэтрин Хардвик.

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По словам кинорежиссера, Элорди и Ортегу она выбрала бы на роль главных героев в случае, если бы фильм снимался в 2023 году. Помимо Дженны Ортеги, в Голливуде существует множество хороших актрис, которые подошли бы на эту роль, добавила Хардвик.

— О, да, это было бы идеально. Вы уже видели фильм «Солтберн»? Да, Джейкоб Элорди, он потрясающий. Вероятно, он был бы Эдвардом Калленом, — рассказала режиссер в подкасте «Happy Sad Confused» с Джошем Горовицем.

Сериал «Уэнсдэй», главную роль в котором сыграла Дженна Ортега, вышел в ноябре 2022 года и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом за неделю после выхода, набрав более 340 миллионов просмотров.

Режиссером сериала стал Тим Бертон.