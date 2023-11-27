Мария Кравченко рассказала о съемках "Полярного"

Стартовал третий сезон популярного сериала «Полярный». Главный герой проекта — бывший бандит из 90-х Витя Мясник (Михаил Пореченков), который отошел от дел и был вынужден сбежать от экс-подельников далеко на север.

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В маленьком городе Полярном он прижился, но столкнулся и с трудностями. Например, он противостоял меркантильной столичной чиновнице Раисе Борисовне. Удивительно, но в новых сериях этим двоим всё же придется найти общий язык!

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Ну, а мы тем временем нашли общей язык с исполнительницей роли Раисы Марией Кравченко.

Актриса рассказала о съемках в минус восемнадцать, гибком ЗОЖ и сложностях в воспитании младшеклассницы.

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— Только что стартовал третий сезон «Полярного». С какими ощущениями вы вернулись на съемочную площадку?

— Конечно, я испытывала определенный трепет, ведь у меня были и свои ожидания. Произошли определенные изменения, у нас появился другой режиссер, и мне было интересно, как мы сработаемся с новой командой. Ну, а если говорить про актерский состав, то, конечно, встретиться с ним — это все равно, что вернуться домой. «Полярный» — это одна большая семья!

— Главную мужскую роль в сериале играет Михаил Пореченков. Насколько просто вам с ним работать?

— С Мишей у нас никогда не было проблем со взаимопониманием, напротив сразу же сложилась актерская химия, плодотворный тандем. Учитывая особенности сюжетной линии третьего сезона, то практически 90% моего пребывания в кадре как раз в паре с Михаилом. Такой вот сезон, я почти больше ни с кем не работаю. Мы с ним успели все обсудить, всем поделиться, прямо как старые друзья. Для меня Михаил — идеальный партнер!

— Что нового случится с вашей героиней? Как она изменится?

— Наверное, главная перемена в этом, что она станет правой рукой Вити, его проводником в мире политики. Он же у нас теперь мэр Полярного! Очевидно, что между Витей и Раисой не обойдется без непонимания, но всё равно они будут идти рука об руку. В отличие от прошлого сезона, где герои находились по разные стороны баррикад.

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— Съемки сериала традиционно проходят в Мурманской области. Что вам больше всего запомнилось в этих краях?

— Знаете, там всегда запоминается одно: леденящий душу ветер, который пронизывает тебя до костей, независимо от того, как одеться. Обычно я одеваюсь так: термобелье, кашемировый свитер, пояс из верблюжей шерсти, куртка, а сверху пальто. И вот стоит такая женщина-капуста. Кажется, вот-вот пуговицы отлетят. Помню, как в первый съемочный день нового сезона вернулась вечером в гостиницу и еще три часа сидела в номере в горнолыжном комбинезоне, пила чай и не могла заставить себя раздеться — настолько замерзла! А на улице было минус восемнадцать! Конечно, такие моменты оказываются самыми яркими.

— Если почитать комментарии под вашими интервью, то можно найти немало приятных слов. Очень часто вас называют глубокой личностью, рациональной, проработанной. То есть человеком, четко знающим, что он хочет. Всегда ли вы были такой?

— Даже в детстве, сколько я себя помню, я всегда понимала кем хочу быть. Возможно это связано с тем, что я — козерог, а у этого знака всё подчинено плану, всегда есть цель и понимание, как ее добиться. Это касается не только карьеры, а в целом жизни. Поэтому никакие психологи, специалисты не нужны.

— То есть, годы психотерапии не потребовались?

— Пока нет, а что дальше будет, я не знаю. Пока справляюсь сама.

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— Интересуетесь ли вы темой психологии в целом?

— Конечно, я читаю и смотрю разные материалы на эту тему. В первую очередь мне интересно наблюдать за коллегами по цеху, хочу понимать, как они работают. В актерской профессии есть же свои сложные моменты. Например, возьмем совершенно гениального актера Джима Кэрри. Этот человек долгое время страдал от депрессии, у него биполярное расстройство, что достаточно распространено в актерской среде. Помню, как в какой-то момент, когда я была студенткой «Щуки», поймала себя на мысли, что если буду и дальше так вкладываться в работу, как я тогда делала, то прямой дорогой отправлюсь в ту же точку. Когда ты полностью погружаешься в сложную роль, особенно драматическую, нелегко вернуться назад. Поэтому очень важно стоять на земле на двух ногах, что я и стараюсь делать.

— Просто сейчас еще и полно разных психологов, коучей. Сложно отличить настоящих специалистов от мошенников…

— Поскольку пока что я не нуждалась в конкретной помощи, мне трудно говорить о том, как их отличать друг от друга. Однако, я знакома с некоторыми коучами, работающими непосредственно с артистами, и эти артисты — мои друзья. Я вижу результат, поэтому если когда-то будет нужда, думаю, что я обращаюсь к одному из этих специалистов.

— Уже сделала вам комплимент по поводу характера, теперь скажу и про внешность. Вы прекрасно выглядите. Насколько легко совмещать ЗОЖ с вашим графиком?

— Не буду лукавить, это очень непросто. Помимо съемок у меня обычно 18–20 спектаклей в месяц, частые гастроли, а значит и бесконечные переезды. На спорт времени нет, поэтому в данный момент я им не занимаюсь. А если свободный час–два появятся, то скорее всего я буду просто без сил, какие тут физические нагрузки?! Что же касается кожи лица, то тут я слежу очень пристально. Хотя бы раз в месяц нахожу время на косметолога. Обычно делаю какую-нибудь аппаратную процедуру, чтобы не было высыпаний — кожа у меня проблемная.

— Какую привычку вы бы порекомендовали выработать девушкам, чтобы чувствовать себя лучше и радоваться отражению в зеркале?

— Во-первых, нужно принять себя такой, какая вы есть! Тогда независимо от того, как вы выглядите в данную секунду, будете радоваться своему отражению. Во-вторых, не важно говорим ли мы про девушек или про парней, но важна самодисциплина. Никто не заставляет вас каждый день ходить в зал и тягать штангу, достаточно делать элементарную гимнастику по полчаса, благо полно разных приложений, сервисов и видео с упражнениями. А если у вас такой же бешеный режим жизни как у меня, то можно обойтись и без тренировки.

Я могу позволить себе не заниматься спортом, потому что за один спектакль трачу где-то 800 ккал. Ну, и всё же нужно думать о том, что мы едим. Я не предлагаю отказываться от всего, но нужно не давать себе распускаться. К сожалению, чем старше мы становимся, тем сложнее избавляться от лишнего.

Как бы это не прозвучало, но в двадцать лет можно сбросить пять килограмм чуть ли не за неделю, а после тридцать ты будешь это делать три месяца. Очень строгие запреты — это тоже плохо, но всё должно быть в рамках разумного.

Например, я позволяю себе и шоколад, и конфеты. Обычно я съедаю одну конфетку утром с кофе. Для меня это уже какой-то ритуал: варю кофе в турке, а потом пью его со сладким. Сначала работало как поощрение, а теперь уже привычка. Больше мне даже не хочется.

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— У вас подрастает дочь Виктория. Как вы больше всего любите проводить с ней время?

— К сожалению, сейчас у нас такой период, когда в принципе нет такого понять «приятно проводить время». У нее начальная школа, приходится постоянно делать уроки. Это очень сложно. Бывает, что я на гастролях, и моя мама присылает задания, я их смотрю, пытаюсь помочь, особенно с английским.

— Какой вы хотите видеть свою дочь лет через десять-пятнадцать?

— Ой, я очень надеюсь, что она захочет стать врачом! У нас в семье никогда не было медиков, и это было бы здорово. Будет поддерживать родителей, всех бабушек и дедушек в форме.

— А саму себя какой вы видите через десять-пятнадцать лет?