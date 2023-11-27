Актер Машков признался, что подготовка помогла ему стать учеником Табакова

Актер Владимир Машков впервые столкнулся со своим мастером, режиссером Олегом Табаковым, когда работал в мастерских МХАТ и относил банку с серной кислотой. Об этом актер рассказал в интервью "Пятому каналу". По его словам, именно в этот момент он поинтересовался, примет ли режиссер его в качестве своего ученика. Табаков ему ответил, что это будет зависеть от результатов вступительных экзаменов.