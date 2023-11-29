Телеведущая Ксения Собчак высказалась о постельных сценах с участием мужа, режиссера Константина Богомолова. В посте, опубликованном в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), журналистка ответила на вопрос о том, как она относится к секс-сценам с супругом, словами «как же надо нас не понимать».