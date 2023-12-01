Фото и видео: Максим Матвеев напугал подписчиков гримом для "Мосгаза"

Артист Максим Матвеев поделился в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) видео, где показывают процесс его превращения в старика для съемок в детективном сериале «Мосгаз».

В продолжении сериала он вновь взял на себя роль — исполнителя роли маньяка Влада Вихрова, которая была инспирирована реальным преступником Владимиром Ионесяном. В новом сезоне «Мосгаза» Матвеев изображает постаревшего преступника, отбывавшего наказание в тюрьме и работавшего на урановых рудниках Красноярского края. В последних сериях он становится консультантом молодого психиатра Марии Ермоловой, роль которой исполнила Ольга Лерман.