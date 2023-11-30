Умерла звезда "мыльных опер" Перла Санталла, вдова актера Ивана Грондона
29 ноября скончалась бывшая "женщина-вамп", артистка, известная как Перла Санталла.
Настоящее ее имя - Амелия Альба Санталла, это аргентинская актриса театра, радиопостановок, кино, сериалов и теленовелл, режиссер.
Бывший муж Перлы - видный режиссер, актер, сценарист и продюсер Иван Грондона. Он умер в 2006-м.
Санталла скончалась в родном Буэнос-Айресе в возрасте 95 лет. Ее карьера насчитывала более семидесяти лет и была увенчана массой наград.
Об уходе легенды сообщили в Аргентинской ассоциации актеров. Причина смерти не называется.
Амелия Санталла родилась в 1928 году. Родители - актеры Аманда и Гильермо Санталлы. Отец погиб в ДТП возле своего театра, когда ему было 36 лет.
Театральную карьеру начала в 1940-х, в кино - с 1952-го. В фильмографии - "Ромеои Джульетта" 1966-го, "Профессор-хиппи", "Лестница в небо", "Ангел в городе", "Рабыни", "Золото и грязь", "Женщины-убийцы", десятки других.