Хью Грант признался, что испытывал дискомфорт на съемках фильма про Вилли Вонку

Недавно в интернете был опубликован первый трейлер к фильму «Вонка», в котором снимались Тимоти Шаламе и Хью Грант. Этот фильм основан на знаменитой книге Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Ранее уже были сняты фильмы по этому произведению в 1997 и 2005 годах.

© Кадр из фильма "Вонка"

Фанаты и пользователи интернета сразу заметили, что Грант играет роль безумного умпа-лумпа, который является помощником главного героя. В фильме этот персонаж изображен очень маленького роста и с зелеными волосами, пишет boda.

Хью Грант рассказал, что такой эффект был достигнут с помощью анимации и что в процессе съемок он испытывал дискомфорт, не зная, какие именно движения будут использованы в фильме. Некоторые из его движений были исключены из конечной версии, так как они показались неудачными.

Режиссер Пол Кинг выразил удовлетворение результатами съемок. Он рассказал, что быстро нашел актера для роли умпа-лумпы, искал кого-то, кто мог бы веселить и вести себя экстравагантно на экране. Кинг выбрал Гранта из-за его юмора и сарказма.