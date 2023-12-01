Том Холланд может вернуться к роли Человека-Паука — у актера есть условия
Том Холланд сообщил изданию Collider, что активно участвует в переговорах с Marvel о своем возвращении в качестве Человека-Паука. По его словам, он очень трепетно относится к своему герою и многим ему обязан.
Однако у Холланда есть условия, и только на их основе он готов вернуться к роли. Актер с радостью вновь «наденет костюм Человека-паука», только если сценаристы «найдут хорошую историю» и не опозорят честь франшизы и главного героя.
Я чувствую, что нам очень повезло работать над франшизой, которая с каждым фильмом становилась только лучше и успешнее.
Я думаю, такое случается редко, и я хочу сохранить его достоинство (Человека-паука). Так что не буду создавать еще один фильм просто для того, чтобы создать. Он должен быть достоин своего героя.